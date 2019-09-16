在對的時間做對的事，將會事半功倍；在不對的時間做對的事，只會添煩添亂。香港正處於風雨飄搖之際，經濟低迷，百業蕭條，樓市轉跌，人心惶惶，港府偏偏還要再踩一腳，忽然宣布推出一手住宅「空置稅」，令人百思不得其解，這到底是為了甚麼？是為了打擊地產霸權，還是另有目的？

很明顯，林鄭月娥大概想藉此展示解決房屋問題的決心，以討好反對派尤其是年輕人，紓緩社會怨氣，達致所謂的「大和解」。怕只怕聰明反被聰明誤，此時此刻推出空置稅勢必弄巧成拙，不但無助解決房屋問題，反而進一步打擊社會信心，令樓市以至整體經濟雪上加霜，令政治殘局更難收拾。

君不見，港府宣布推出空置稅後，地產建設商會反應激烈，認為將會加劇樓市調整幅度，對社會經濟造成骨牌效應，隨時重現二○○三年負資產誘發的社會躁動。地產商有此反應不足為奇，他們為了維護本身利益，當然不會支持任何遏抑樓價措施，但他們起碼說出一個事實：目前絕非推出空置稅的適當時機。

不是說「黃台之瓜，何堪再摘」嗎？香港已經夠折墮，樓市已經夠脆弱，港府何必再落井下石？有人要求港府對「未來主人翁」網開一面，根本是宋襄公之仁。若是真正的未來主人翁，當然值得伸出援手，但這班廢青目無法紀，破壞搗亂，執意要「攬炒」搞死香港，為何要對他們網開一面？這將置法治於何地？須知最值得同情的不是廢青，而是絕大多數被「攬炒」的無辜市民，特別是隨時連飯碗也不保的基層打工仔。他們期待盡快止暴制亂，讓社會回復寧靜，讓市民安居樂業，奈何港府束手無策，一味敷衍塞責，以旁門左道忽悠公眾，所謂「四大行動」、空置稅等等，不僅對錯焦點，簡直離題萬丈。朽木不可雕也，即使樓價大跌一半，廢青也買不起，港府刻意討好他們，無異於對牛彈琴。