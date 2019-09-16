香港有大漢奸黎智英及李柱銘等人，亦有小漢奸如香港眾志秘書長黃之鋒，賣港戮力程度青出於藍，不斷飛往外地唱衰香港。他月初飛往台灣與本土派議員朱凱廸等人，要求台灣插手香港示威活動，及制訂《難民法》，明顯想為反中亂港同道中人鋪定逃亡後路。

黃回來香港再圖出境，因涉違反保釋條件被捕，扣押一晚，第二日獲法庭放行，即時飛往柏林見德國外長要求制裁香港，之後再飛去美國，先在哥倫比亞大學演講，為示威暴潮塗脂抹粉。同場出席還有銷聲匿迹兩個月的梁繼平，梁曾是港大學生刊物《學苑》總編輯，編著《香港民族論》，與黃之鋒同樣為港獨分子，今年七月一日闖入香港立法會大樓拉低口罩說話，曝光後便火速離港，原來最終亦是到美國，二人目標都是促使美國國會通過《香港人權與民主法案》。黃之鋒星期二又會前往美國國會出席法案聽證會，及會見提出法案草案的共和黨籍參議員魯比奧，基本上「賣港」工作未停過，非常勤力。

坊間有戲言，就算是做「茄哩啡」臨時演員，也都要有專業態度交足戲，所以特區大大小小漢奸，明目張膽不斷攪局，活躍程度讓人幾乎以為香港的管治權已經交給外國勢力，他們的西方主子應該十分滿意。

反觀香港正裝的政府，特首林鄭月娥不是玩「潛水」，便是出場的時候沒神沒氣，不斷重複又重複對白，活像行屍走肉。還有律政司司長鄭若驊，被稱為「避政司司長」，玩忽職守，人所共知，不用多說。特區其他司局長喜歡做鍵盤戰士，止暴制亂靠寫網誌，挽救香港經濟又是靠網誌，乾脆找學生哥來做便行，省回數百萬元年薪。高官們薪金堪比美國總統特朗普，賣力程度卻遠不如美國安插在香港的漢奸走狗，人家走出來有組織有台型，建制卻是一盤散沙，氣勢已輸了九成，難怪政府一跪再跪，乞求和解。