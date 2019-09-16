特首林鄭月娥最近在閉門會客時吐露心聲：「很不幸的是，根據憲法，香港特首要為兩位主人服務，也就是同時為中央人民政府和香港人服務；在這種情況下，特首能在政治上迴旋的空間是非常、非常、非常有限的……除了三萬警力，我們一無所有，一無所有！」自詡「志不求易，事不避難」，而且「好打得」的特首，竟然下落到無能為力、一無所有的不堪境地，她個人的得失事小，香港的興衰事大，正如某位建制派人士所講的，林鄭不下台，香港永無寧日。

林鄭說，目前政府「除了三萬警力之外一無所有」，而由於反修例人士的數量已超過警隊，這表示政府無論做甚麼，都必須充分考慮警方的評估和反應，以便給予警方一些，當警方面對示威者時寡不敵眾而無法執行的權力。香港原來已是一個Police State，甚至是「警察治港」！既然如此，即是香港不需要有政府，至少是不需要林鄭月娥！

林鄭九月四日宣布撤回《逃犯條例》修訂草案後民望曾略為回升，但仍陷低谷，香港民意研究所民調顯示，林鄭撤回修例後，按日評分回升三點七分來到二十六點六分，支持率淨值回升百分之六。九月三日時林鄭民意評分為二十二點九分，反對出任特首率高達百分之八十，支持率淨值為負百分之六十二，為歷史新低。然而她的「四項行動」得不到「正面回應」，惟有加強「止暴制亂」的警力，因而令反政府示威不斷升級。

香港陷入危險深淵，追究責任，林鄭罪無可逭，「千古罪人」這頂「桂冠」只有她戴得上。如果不是九月四日才宣布撤回《逃犯條例》修訂草案，而是六月九日百萬人上街反修例後，懍於民意，宣布撤回，則之後會有持續不斷、遍地開花的反政府示威嗎？

香港特別行政區四任行政長官，由董建華、曾蔭權、梁振英到林鄭月娥，一個比一個不堪。林鄭更是最不獲港人信任，甚至是最令人討厭的特首，稍有知恥之心都應鞠躬下台。但她沒有這樣做，原來是她連選擇辭職的自由也沒有。九月初有一段關於林鄭的錄音流出：「對一位特首來說，給香港造成這麼巨大的混亂是不可原諒的。如果可以選擇，我的第一件事會是辭職以及深切道歉。所以我請求你們原諒。」這是不是就如不少親中政客所言的，特首由中央任免，下台與否也由中央決定呢？即是說就是特首去意已決，也得由中共盱衡形勢，在適當時候，讓她找個藉口，然後在辭呈批「可」。當年董建華因「腳痛」而下台，不就是這麼一回事嗎？專政帝皇統治時代，「臣罪當誅」，皇上賜死，還要叩頭謝恩！或許香港人需要一點耐性，等待中南海的「今上」定奪！