繼上周六全港多區不同陣營人士爆發大混戰後，昨日民陣又搞遊行，儘管警方不批准，但照樣有人湧上街頭，預料堵路、縱火、毀港鐵等例牌動作少不得。這樣的日子已持續三個多月，止暴制亂依然遙遙無期，到底市民何時才能結束惶恐日子？

林鄭政府的如意算盤是「保持絕對沉默」，任由暴徒盡情發洩盡情破壞，認為這樣拖下去，就能拖到他們意興闌珊，拖到師老兵疲。但正如日前一名上街示威者所說，他們是「騎虎難下」，只能硬住頭皮繼續鬧事。換言之，即使上街人數比高峰期已經減少，但仍有一票冥頑不靈的人死撐下去。又由於每次上街例必爆發衝突，店舖被迫落閘，遊客拒絕進來，經濟很快就會被拖至崩潰。

事實上，反修例風暴不同於一四年的佔中，那時候示威者仍大致遵守「和理非非」的遊戲規則，政客和市民仍會同暴力割席，而且他們只在特定範圍堵路，故港府的拖延策略奏效。今次則不同，由反對派政客到縱暴市民再到前線「勇武者」皆視暴力為合理，暴力行動不斷升級，到處打砸縱火，警察更成為眾矢之的。早前已有休班警員疑因反修例執法而被激進暴徒斬至垂危，又有警員被咬斷手指，更有縱暴市民拍手叫好，整個社會是非顛倒，法治淪喪，港府依然採取拖字訣，只會令暴徒更無法無天，也只會令社會付出更沉重代價，所有人都會遭殃。

有識之士不斷要求港府盡快就「禁蒙面法」立法，暴徒一旦失去保護罩，所做的違法之事就再難掩飾，暴力衝擊只能偃旗息鼓。「禁蒙面法」在歐美多個國家早就實施，港府實行拿來主義即可，完全符合國際標準，何況現在是非常時期，交付立法會審議根本不切實際，當務之急是引用《緊急法》先就「禁蒙面法」立法，這才是止暴制亂最有效的第一步。林鄭一味迎合反對派而死拖爛拖，最終必然引火自焚。