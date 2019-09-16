去年，有人提出香港是否中了邪？一場十號風球使香港滿街塌樹，境況是數十年來僅見，鐵路系統又接連出事，所謂「履霜，堅冰至」，種種徵兆都反映出特區儼然受了魔鬼之吻，殊不尋常。到了今年，因為反對修訂《逃犯條例》掀起的風波，竟被視為自第二次世界大戰之後，香港面臨最大的危機，更讓人不得不正視，維港兩岸是否晦氣正臨。

古人說：「善為易者不占」，真正能通曉玄機的人，根本不必憑仗卜筮，用心體察人情事理，就可以鑑往知來。筆者跟真正「通曉玄機」的人相去不可以道里計，只是略懂皮毛，但大約半年前，本欄也提出過一個獨特論調，預示香港可能正走入背運。

本欄曾指出，好運之人走旺地，晦運之人愛到退氣之地，香港人近年十分熱衷到日本、台灣旅行，我期期以為不可。沒料到言猶在耳，已看到獅子山正在泥沼中下陷了。

日本、台灣在上世紀稱雄一時，但如今扶桑國的經濟走進了迷失的二十年；寶島大學畢業生的收入，則長期走不出22K宿命，兩地都展現出一片衰敗之氣。反觀香港，背靠祖國，乘上偌大的一輛經濟快車，近年幾乎是全民就業，庫房內金山銀山，財政儲備是世界上最多的地區之一。

一個晦氣之人經常登臨旺地，漸漸就會退黃轉綠，好運常來；相反，一個本來運道不差的人，突然像中了邪般，總愛到凶宅流連，可以預見此君定然惡運將臨。近年不少香港人去日本、台灣就像吸毒般上了癮，我深知不妙，特意撰文提醒，而為了加強說服力，還引述了一位已故玄學大師的講法。他說就連自殺者選擇從高樓上的哪一扇窗跳下去，也是可以從羅庚中推斷出來的，因為衰運之人一定走向最衰氣的地方。當日為提醒港人，我已經把話說到這個份上了，可惜聽者藐藐，教人徒嘆奈何！