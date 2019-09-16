學生有學唔返，熱衷校園政治，有政客認為是「赤子之心」，教育局和學校管理層應該包容這些「香港的未來和希望」，老朽未敢苟同。講真，當今又不是國難當前，又不是二戰時淪陷於日本，為何還要這樣多「時代革命」？香港又不是沒有自由，即使保釋期間，像人稱「黃衞兵」嘅黃之鋒，依然可以飛去德國、再飛去美國唱衰香港。再說，你真的不喜歡香港，亦冇人阻止你移民，你大可遠走高飛，尋找你的詩和遠方！回歸後的香港，分析起來，比英殖時期其實更加自由。那麼，「光復香港」，所為何事？

要捨生取義，都要睇時代是否給你機會，像革命烈士秋瑾，當年她住在北京，義和團運動失敗後，她感慨地說：「人生處世，當匡濟艱危，以吐抱負，寧能米鹽瑣屑終其身乎？」後來她更置自己生命於不顧，對友人說：「即不獲成功而死，亦吾所不悔也。」阿哥，呢啲就叫「赤子之心」喇！

當今學子，部分人一味反叛，「違法達義」而不知被無良政客煽動利用，做了暴民而葬送自己的前程和人生。呢！反修例風暴引起的示威衝突，至今不但未平息，更有愈演愈烈之勢，有報道指，九月份開學首星期，警方共拘捕二百三十多人，近四成四人就讀中學、大學及專上院校，合計達一百零三人。而開學日翌日被捕的中學生達十人，比大專生還多三人！

據悉，教育局高度關注有不少中學生被捕，但評估過校園運作，認為參與非法活動的學生，主要受到個別突發事件刺激，過去幾日的人鏈行動亦和平理性，沒有干預正常的教學活動，當局策略是讓學校保持平靜，先安定師生情緒，並認為隨着課程進度，相信校園在月底會逐步恢復平靜。老朽不禁失笑，教育局諸君未免自欺欺人，到頭來又係被人欺！事實上，明眼人都睇到整個教育制度，由中學至大學完全失敗，家陣中學生已造反有理還被形容係赤子之心，問你死未？