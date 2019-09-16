奧巴馬以「Change」名震天下，榮登美國總統寶座，但回顧他八年政績，相比起特朗普短短一年所能做出的劇變，他顯得有點不外如是，甚至被揶揄為一個看守總統。沒錯，不少美國人仍懷念奧巴馬的日子，大多數都是忠誠的反特中堅，但只需一場民主黨總統提名初選，就能將當中的深層矛盾表露出來。

拜登擔當奧巴馬的副手八年，成為出線的頂頭大熱，獲得約三成的支持度，高於同樣不足兩成的桑德斯和沃倫，成為餘下九位競選人的圍攻對象。民主黨分成拜登主義及反拜登主義兩派，前者象徵承接奧巴馬的國策方針，畢竟拜登共同執政八年，他沒法與舊上司割離；後者則處於比較尷尬的兩極，一邊不敢否定民主黨執政的往績，又想獨樹一幟，另一邊則將奧巴馬和拜登一併綑綁，毫不留情地攻擊。當初的Change淪為窒礙民主黨前進和改變的絆腳石。

不要以為拜登可坐定粒六出線，美媒進行一場特別的民調，詢問當其餘的參選人全部淘汰，只剩下最後三強時，受訪者會投給哪位。結果顯示桑德斯和沃倫比拜登更有效地吸納淘汰者的選票，在棄保效應下拜登反呈弱勢，反映民主黨支持者並非真的那麼擁護奧拜兩人，或極度懷疑拜登的個人能力。

對特朗普來說，拜登出線極有助他爭取連任，至少在性醜聞的問題上彼此不相伯仲，對家不敢肆意拿來攻擊。更重要的是，他的反華與拜登的親華形成強烈對比，在拜登的Twitter留言上，時常可見網民調侃他的兒子亨特收受中國銀行十億美元的捐款。可見除了奧巴馬之外，親華立場亦成為拜登最大的負資產。

拜登見風使舵，他競選之初曾游說大家不要把中國視作頭號敵人，見勢色不對，就隨風擺柳地承諾延續對華強硬政策，繼續打貿易戰，完全反映他那種滑頭主義和缺乏己見的人格缺陷。即使他入主白宮，恐怕亦只會是奧巴馬2.0，一個看守總統。