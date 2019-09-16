「每逢佳節美艦來」，中國傳統中秋佳節當日，美國再派軍艦到南海「自由航行」，挑戰中國主權，美國海軍神盾驅逐艦邁耶號，當天駛入南海的西沙群島海域；解放軍宣稱，南部戰區海空兵力對美艦全程跟蹤監視及查證識別，並予以警告驅離。與以往不同的是，此次是美軍同一艘軍艦，約兩周內再次闖入中國控制的南海海域，顯示美軍行動正在進一步升級。

邁耶號驅逐艦兩周前曾進入中國南海永暑礁和美濟礁十二海里範圍內。雖然美國軍艦到南海實施自由航行活動已經司空見慣，但是邁耶號這兩次行動並非像以往活動的簡單重複，而是有所升級，其一是美國軍艦首次在一次行動對中國的兩個島礁進行挑戰；其二是同一艘軍艦約兩周內再次闖南海，顯示邁耶號一直在南海，表明美軍或在南海進行軍力部署。

值得關注的是，邁耶號兩次行動都遭到解放軍南部戰區海空兵力全程跟蹤監視及查證識別，並予以警告驅離。一名疑似邁耶號艦員在社交平台發布消息稱，邁耶號先是收到從國際海事與航空頻道發來的警告訊息，但艦長並未理睬，繼續試探性深入。之後美軍雷達警告裝置突然發出尖銳的蜂鳴聲，意味着邁耶號已被對手的導彈鎖定，邁耶號艦長遂下令放棄行動，隨後警告解除。

據內地傳媒披露，由於當時中國海軍軍艦就在附近，導彈瞄準是不太可能的，所以可能是被中國海軍航空兵的戰機瞄準鎖定。而美國第七艦隊發言人隨後亦對美媒聲稱，邁耶號在維護自由航行權利時遭到無端阻攔。顯然，解放軍對美艦確實有所行動，不再客氣。

在中秋節之際，美國軍艦闖南海，當然不是巧合，一方面是為即將舉行的新一輪中美貿易談判向北京施壓，以及為台獨和正在製造香港動亂的港獨勢力打氣，同時也煽動南海周邊小國對抗中國，例如近日美國海軍剛與東盟十國海軍在南海舉行聯合軍事演習。另一方面，選擇在節日挑戰中國主權，也有羞辱北京、掃中國百姓之興的意味。

事實上，今年春節期間，兩艘美國驅逐艦就曾闖入南沙島礁十二海里範圍。而去年「十一」前一天，美國海軍德凱特號導彈驅逐艦也曾闖入南海。每有中國節日必有美艦到中國沿海，已成常態。因此，今年中共建政七十周年北京舉行慶祝活動之日，美艦再駛入南海或台海，亦不是不可能。

美軍在南海行動持續升級，未來可能導致的結果是，中美雙方海空力量相遇的機會更多，發生危險接近和誤判的情況也會增多，更加容易導致意外事件。需要警惕的是，解放軍已有三十多年未打仗，不排除美軍為測試解放軍戰力而故意製造擦槍走火，中方因而必須要有所準備。

狹路相逢勇者勝，對於美艦在南海行動愈來愈頻密，中方一方面須加強力量應對，同時也應加快島礁防禦部署，打造佔有絕對優勢的海空防禦系統。美方萬里迢迢來中國家門口挑事，勞師遠征，並非佔有優勢，關鍵時刻就看誰敢於亮劍、誰的腰桿硬。