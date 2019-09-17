世界視線：啟動彈劾特朗普　民主黨人宜三思

由民主黨控制的美國眾議院司法委員會日前通過決議，加強對總統特朗普的調查，包括召開聽證會及盤問相關證人，再決定是否提出彈劾。根據委員會主席納德勒的說法，委員會將於未來幾天舉行聽證會，調查針對特氏貪污、妨礙司法公正及濫權的指控。據報道，第一場聽證會將傳召特氏的前競選經理萊萬多夫斯基。米勒報告多次提到萊氏，指特氏曾要求他向時任司法部長塞申斯傳達限制調查的訊息。

有意見認為司法委員會的聽證會為彈劾作準備，意味着離真正彈劾邁近了一步。但如果調查範圍僅限於米勒的調查報告，那麼民主黨人似乎不應開心得太早。事實上，就連米勒到國會接受質詢，議員們還是挖不出甚麼新料。米勒是否完全政治中立，見仁見智。他一再強調「沒有足夠證據指控總統，不代表總統無罪」，表明國會有權亦應該繼續跟進；但反過來理解，米勒及其團隊花了那麼多時間及精力，傳召了特朗普身邊那麼多人，「夠料」的話早就公布特氏的罪狀了。

民主黨人始終繞不開的政治現實是，參議院現在仍掌握於共和黨人手裏，若非有特氏濫權違法的重大新發現，民怨達「天下人皆曰可殺」的程度，勉強推動彈劾程序，結果只會在參議院觸礁。有大學調查發現，近六成登記選民表示希望明年能選出一位新總統，同時卻有逾半受訪者反對啟動彈劾調查，認為特氏應被彈劾並應下台者，更只有三成多。換句話說，選民們或許討厭特朗普，但還是希望憑着手上的選票Vote him out，而不是強行把他拉下台。

特朗普批評若民主黨提出彈劾，結果只會令國家分裂。有關看法跟民主黨紐約州眾議員羅斯不謀而合。羅斯強調，民主黨人將焦點放在彈劾總統之上，只會分散選民的注意力，令特氏在全民醫保、槍械管制、基建等政策上的缺失無人關注。值得注意的是，明年競逐連任的羅斯，其選區一六年正是由特氏勝出，他的意見絕對值得民主黨人重視，而這也正是眾議院議長佩洛西等老成派的憂慮。