神州觀察：山體噴綠充環保　無心監管徒奈何

內地網絡早前流傳着一個段子：污水，基本靠蒸發；垃圾，基本靠風刮；綠色，基本靠噴刷；政績，基本靠自誇；輿論，基本靠封殺；監督，基本靠互掐……不得不叫人感佩網民的聰明才智，只寥寥數語，便形象生動地揭示內地社會種種怪狀，亦讓人對當局的行政不作為有了更清晰直觀的認識。

拿「噴刷」一事來說，河南三門峽某礦區日前被踢爆，為掩蓋削山毀林亂開採問題而向山體噴灑綠色油漆，還美其名曰防塵劑，表示不會對周邊生態造成污染。據網友所拍視頻可見，該礦區不少山體已被削頂或削去了半邊，數量多達十餘處，雖以綠漆噴刷，但和周邊山體植被有明顯色差，屬於「明眼人」一看便知的問題。

而就在不久前，山東新泰市亦有礦業公司被揭發存在同樣問題，大片山體因採石被毀壞，為了應付環保檢查而將山體髹綠，被批是「沒有良心的企業」。可悲的是，這樣的無良企業實在太多，以致類似事件長久以來不絕如縷，更無法有效遏止，當中固然與違法礦企的利欲熏心、不擇手段弄虛作假有關，惟當局差劣的監管能力及態度亦常叫人不忍直視。

早有輿論質疑，山體噴綠可有效騙過當局的衞星遙感監測，倒是民眾以普通拍攝手段便可輕易令問題現形，包括今次事件在內，幾乎都是民眾率先發現問題，反而當局總是後知後覺，豈不怪哉？不可否認，當局近年環保意識的確有所提升，尤其今屆政府大力宣揚發展綠色礦山，國家領導人更強調金山銀山不如綠水青山，要實現環境資源的可持續發展，奈何監管部門自身不履行職責，又能如何？

正如陝西華縣當年爆出相關醜聞後，時任華縣國土資源局官員就曾大言不慚地表示，此乃國內最先進的經驗，明言是跟其他地方學來的，可見問題之氾濫程度有多嚴重。而山東新泰市環境監察大隊的工作人員則更「坦率」，面對媒體質問竟淡定稱自己也不知該如何進行監管，這不禁讓人想起早前海南黃花梨樹遭盜伐事件中，當地林業站站長那句驚世駭俗的「我幹嗎要查？」種種迹象表明，所謂的職能監管部門，其實一個比一個尸位素餐，一個比一個不知廉恥，所以才有「六道聖旨」查處秦嶺別墅違建事宜，才有各地削山毀林、圍湖築壩搞開發，層出不窮的先破壞後建設等亂象。

不近情者多藏奸。山東田莊鎮一採礦場近日被揭存在非法作業，誰知記者向安監部門舉報後十分鐘便收到威脅電話，經查是受理舉報的官員將情況洩露給礦場所在地之村支書，再由其透露給自己的礦主親兄弟。一切都是利益使然，哪管綠水青山千瘡百孔，禍延子孫。