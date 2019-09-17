正論：經濟差難以維生　課本貴百上加斤

經濟斷崖式下跌，物價火箭般上升。示威暴潮影響陸續浮現，各行各業都要咬緊牙關過日子，新一波裁員減薪恐即將爆發，勞福局局長羅致光呼籲僱主在無可選擇下才削減工資。可是在無能政府領導下，根本選擇不多，天價豬肉都要硬食，勞資雙方彼此都在捱，哪有局長薪高糧準，說句話交差這樣輕鬆？

可憐天下父母心，望子成龍，即使飯碗危危乎，都寧願節衣縮食，無論課本多貴都要買一套全新，讓子女高高興興開課去。消委會公布本學年中小學購書費調查結果，小學較去年升百分之三點七，中學則升百分之二點七，增幅均高於通脹。

調查亦比較不同學校中的購書費差別，出現令人咋舌結果。以中四為例，最高購書費高達六千多元，與最低的千二元相差逾四倍；小學一年級的最高購書費超過三千四百元，與最低的一千元相差超過兩倍。

教育局早在今年四月已預告本學年課本價格整體升幅與通脹率相若，認為幅度溫和，自吹自擂政府各項穩定課本價格的措施已見成效，包括嚴格執行課本「五年不改版」的規定，及落實「課本、教材和學材分拆定價」政策，減少綑綁銷售的情況，讓學生能購買舊書，減輕家長負擔。

然而購課本費用真的合乎家庭負擔能力嗎？政府其實一直推行「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，以協助有經濟需要的學生支付書簿費用，在上學年兩個計劃超過廿五萬人受惠，佔全港中、小學生人數約三成六，津貼總額約十一點五億元。換言之，接近四成學生需要課本補助，納稅人的金錢貢獻書商口袋。

書商當然不會做蝕本生意，政府不能規管價格，但絕對可以有效監管學校指定課本的使用。像同一級別相差三、四倍，花六千多元買書的情況，套用官方最近常用語「不理想，有改善空間」。消委會是次調查亦發現逾五成有回覆的小學使用電子教科書，較去年百分之三十八大幅增加，相比之下，只有逾百分之五的中學採用。電子教科書既省錢又環保，為何發展多年，中學依然反應冷淡，是否觸及既得利益遇到阻力，還是當局根本沒有盡力推行？

上有政策，下有對策，強勢政府可以排除萬難達到目標，深圳說發展高科技便迅速崛起，特區政府不但積弱，而且「雙無」，無靈魂又無能力推行政策，連簡單的電子教科書也龜速而行，更遑論追趕深圳高科技步伐。港版「龜兔賽跑」的兔子懶惰，真的退化成烏龜了。

社會一環扣一環，民以食為天，教育則是社會的根基，未來主人翁食貴豬又讀貴書，家長憂柴憂米憂課本，還未計高昂租金及年年加的交通費，民怨便是這樣積累。特區政府經常說「大市場，小政府」，一本通書睇到老，只是掩飾自己疏於監管，卸責不思進取，把一切問題都歸咎外來因素，特區就是斷送在這些庸官之手。