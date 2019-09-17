功夫茶：律政司漢奸同路　恐嚇記者唔敢告

星期日港島非法遊行，周圍放火堵路，四處打交群揪，期間有人被暴徒圍毆，一度危殆。示威者橫行霸道，功夫茶見到大漢奸黎智英又出嚟獻世，扮晒指揮，不禁拍案怒罵，蒲你阿摩啊，呢條肥佬作惡多端，搞亂香港，咁多人死，唔見你死，點解瞓喺地下嗰個唔係你？帶頭非法遊行喎，差佬又唔拉人，香港仲有「王法」嘅？

功夫茶呢兩年心裏面充滿呢個疑問，亦非常憤恨，香港法治淪亡，尤其是妖孽鄭若驊做咗律政司司長，庇奸護淫，淪為漢奸黎保護傘。兩年前黎喺維園出席六四祈禱會後，竟然向在場採訪嘅東方報業集團男記者爆粗恐嚇，話「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」以及「我影×咗你嘅相」，有圖有片，成單刑恐案證據確鑿，但係拖咗兩年幾，漢奸黎都未落鑊，律政司好似冇咗件事咁。

《東方》及受害記者先後出咗十四封信查問案件進度，得到回覆全部係廢話，講咗等於冇講，敷衍了事，甚至索性唔覆添。申訴署都確認其違反十四日內回應嘅服務承諾，點知律政司死不悔改，第十四封信又係超過限期先覆，內容都係千篇一律咁廢，始終唔肯答「告定唔告黎智英」。

成件事令人懷疑律政司係唔係設有一司兩制，涉及黎智英嘅案件就高度自治，特事特辦，唔使跟從一貫嘅檢控政策，黑金秘捐、佔中案，次次放生。律政司有法不依，係咪政治考慮大於法治？怕咗黎智英本人，定係佢背後嘅外國勢力？鄭若驊其身不正，醜聞不絕，民望「墊司底」，今次修訂《逃犯條例》又解說不力孭大鑊，成隻過街老鼠，留喺香港睇怕都係要搵窿捐，係咪將來想到外國住，依家鋪定後路打好關係先？

中央政府及官媒都開到聲鬧漢奸黎通番賣港，係「禍港四人幫」之首、今次香港動亂幕後黑手，外交部駐港公署直頭指控佢恐嚇記者，小小一個特區律政司司長竟然唔聽中央支笛，係食咗豹子膽定係洋腸食懵咗？

政府怯外欺內，打壓《東方》等愛國愛港傳媒冇停手，對外國走狗就幫晒手。漢奸黎兇神惡煞，受害記者被嚇到出現心悸難眠等身心後遺症，要睇醫生治療，點知兩年來反而要自己跟進檢控進度，律政司一句道歉都冇。香江亂世，三權崩壞，好在有《東方》發揮第四權，鋤奸護道，今日向律政司發第十五封信，追問黎智英刑恐案進展。真理係愈辯愈明，《東方》立場鮮明，一直寫到一百封信都要討回公道，誓不罷休。漢奸黎咪以為律政司保你一世，功夫茶同廣大愛國愛港嘅讀者係唔會放過你㗎，一人吐啖口水講句「蒲你阿摩」都浸死你啦。