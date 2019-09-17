周日的非法示威和暴亂遍地開花，暴民堵塞道路，在馬路上和港鐵站縱火，用汽油彈攻擊政府總部，並且與不同政見的人打鬥。港島從中環到銅鑼灣的主要市區都被騷擾、破壞。

警察雖然出動，但亦同樣地十分被動，例如港鐵站，暴民縱火破壞後才趕至，暴民一哄而散，卻在警察撤退之後再重施破壞。而在政府總部出動水炮車，不知何故，水炮的沖擊力微弱，有如食環署洗街，且躲在一旁，起不了多大作用。被暴民用汽油彈攻擊，反應還是不慍不火，也迅速撤退。

我們當然承認警察是辛勞的，可是，為甚麼在人家都公開表明要非法示威，示威之後也必然有暴亂，警察的部署仍然是這樣的不濟，止不了破壞，止不了暴亂，也止不了市民與暴民的搏鬥？警察的功能和作用是甚麼呢？

特區政府高層還是循例譴責，但不見採取任何有效措施止暴制亂，反而說政府有誠意，正在構建溝通平台。可能便是這樣，政府約束警察，放任非法示威，放任暴民到處破壞，過錯便在於政府高層。

與暴民溝通、談判有效嗎？一是人家沒有「大台」，真正的大台隱在幕後，政府找誰作溝通的公關大戲呢？二是今次屬「顏色革命」，不是政府口口聲聲的警民衝突。人家已提「革命」，政府還是懵頭懵腦的願意溝通。

溝通甚麼？是特區政府代表中央政府向暴民和他們背後的策動者投降？但人家大台不顯露，城下之約也沒有簽署，也即是特區政府投降，人家也沒有任何責任見好就收，反而會得寸進尺。難道特區政府可以代表中央政府把香港的治權、主權一併出賣？

「顏色革命」的攻防戰，倚仗的是真正的實力，不是虛妄的公關交涉。中央政府與美國談判香港問題時，靠的不是空話的抗議、譴責，靠的是在香港事件中，特區政府怎樣協助中央政府打壓暴民，爭取主動。例如阿富汗的塔利班，假如不是在戰場上節節勝利，怎可迫使美國談判和撤軍呢？

香港暴亂不已的情況下，只會助長暴亂更趨暴力，發動更大規模的無知市民示威。特區政府愈是克制，愈是要表現誠意，便愈是給人有機可乘。在警察的拘捕和官媒的抨擊下，暴亂參與者已人數減少，動員乏力。若特區政府不乘勢追擊，讓暴民有喘息重整的機會，形勢也有逆轉的可能性。尤其是香港內部反共反中的人數不少，無知盲從者亦多，人家文宣工作加強，全面出擊，再用示威推動暴亂，收拾會更為困難。特區政府高層會否有適當的智慧認識形勢呢？