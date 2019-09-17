中美貿易戰剛剛開打之時，美國副總統彭斯就在多次演講中吹起了「新冷戰」號角，且拿冷戰時期那場中美「韓戰」說事，「緬懷」他的叔叔參加過和中國軍隊作戰，一副要「接過父輩手中槍」、繼續和「紅色中國」血戰到底的架勢。山姆大叔這樣子叫囂一年多，時下在貿易戰中沒有像特朗普吹噓的那樣「很快會贏」，而是不斷的碰到北京的硬釘子、軟釘子，山姆大叔便氣急敗壞，白宮首席經濟顧問庫德洛日前把中美貿易戰和美蘇冷戰相提並論，聲稱要和北京打十年。他還回顧當年美蘇冷戰「打了數十年才取得成果」，暗示這場貿易戰如果美國打贏，其「成果」就猶如當年美國將蘇聯徹底擊垮，今次中國也會被徹底擊垮，中國將是第二個蘇聯，崩潰瓦解也。

山姆大叔的這個戰略夢想會不會成為妄想而告終，取決於中國的應對，取決於中國會不會犯「顛覆性的錯誤」，取決於中國能不能把自己的事情辦好。當年蘇聯之所以垮掉，不在於她的實力不如美國，不在於她的制度劣於西方，而在於政治上犯了「改旗易幟」的「顛覆性的錯誤」，在於其改革開放犯了方向性的錯誤。當年，中國和蘇聯都在冷戰時代搞改革開放，中國堅持先經濟後政治，堅持社會主義制度和中共領導；蘇聯則先政治後經濟，被西方「普世價值」、「三權分立」所惑，削弱乃至放棄社會主義道路和蘇共領導。結果，中蘇命運截然不同。

今天，中共又面臨山姆大叔發起「新冷戰」的巨大嚴峻考驗，老美把中國視為當年的蘇聯，乃全球範圍內最大的競爭對手，欲把中國像蘇聯一般肢解分裂。是的，今日之中國已比四十年前強很多，對美國的「威脅」也比當年的蘇聯大很多，「新冷戰」或許會更慘烈，美國對中國的打擊會更瘋狂。而中國能夠不懼戰、不怕打的最大底氣，不僅僅是「今時不同往日」的經濟實力空前強大，而在於中共始終清醒，不犯政治上的顛覆性錯誤，不犯方向性、路線性的錯誤，保持定力，不被忽悠，勇於鬥爭，善於鬥爭也。