反修例風暴演變至今，警民衝突固然成為常態，市民相殘更是此起彼落，全港各區都可以見到暴力場面，不同政見人士勢成水火，鬥得天昏地暗，打得日月無光。黑衣暴徒撩是鬥非，手法兇殘，令人髮指。反對派政棍梁家傑還在顛倒是非，聲稱中共想將文革群眾鬥群眾的方式照搬香港，警告警察勿做紅衞兵，免得將來痛悔一生云云。這正是典型的賊喊捉賊，挑起群眾鬥群眾的始作俑者恰恰是反對派，身為大狀的梁家傑甚至曾鼓吹「暴力有時或是解決問題的方法」。誰才是紅衞兵，市民自有公論，無恥政棍妖言惑眾，只能自暴其醜。

事實上，黑衣暴徒邪毒上腦，已完全失去理性，與恐怖分子沒有甚麼分別，豈止是紅衞兵而已。他們肆意破壞、到處縱火、打砸港鐵、阻塞交通、圍毆警員、追打市民，不是恐怖分子又是甚麼？他們舉美國旗唱美國歌，卻不准別人舉中國旗唱中國歌，這又是甚麼混帳邏輯？

香港是中國的地方，這是任何人都無法改變的事實，黑衣暴徒叫囂愛國愛港人士「滾回中國」，分明是神經錯亂，應該滾出香港的正是這班毒曱甴。所謂「香港人加油」、「榮光歸香港」等等，更是狗屁不通，好好的香港被他們搞得烏煙瘴氣，奄奄一息，何來榮光？如何加油？只要毒曱甴消失，香港自然有榮光，根本不需任何人加油。

纖纖不伐，必成妖孽。香港陷入一片腥風血雨，既是反對派鼓吹暴力的結果，也是無知市民縱容暴力的後果，更是港府綏靖投降的遺禍。「連儂牆」遍地開花，既污人耳目，更成為衝突源頭，為何相關部門遲遲不清理？港獨病毒入侵校園，無數中學生受到荼毒而迷失心智，為何教育局無動於衷？黑衣暴徒肆意行兇，到處追打愛國愛港人士，執法者又躲在哪裏？說到底，這場政治風暴演變成群眾鬥群眾，反對派是禍首，縱暴派是幫兇，而港府則是兩者兼而有之。