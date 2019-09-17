民陣申請在星期日舉辦港島遊行，警方發出反對通知書，正如外界預料，大批示威者當日湧上街，以「行街」為藉口，實則公然非法遊行集會，堵路搞破壞，四處縱火掟汽油彈，多個港鐵站受到襲擊，要封站停止服務。警方今次又是採用拖字訣，沿途不見有足夠警力維持秩序，遲遲未派出防暴警清場。黑衣軍攻擊政總，警方出動水炮車噴射藍色液體驅趕，但收效極低，水炮車像患了腎虧或前列腺病，射液力道微弱，示威者用傘就能擋架，根本毫無阻嚇力。

政府及警方就如這部水炮車，本來擁有強大規格、精良裝備，但設定失敗，發揮不出應有威力，龜縮多時，遲遲不出招，待亂局不可收拾才妄想一錘定音，示威者已經壯大了膽，連催淚彈及橡膠彈都不怕，又怎會怕你這支整色整水的「水皮炮」？有人惡向膽邊生，向水炮車擲燃燒彈，車身頓時着起熊熊烈火，鏡頭所見可謂一大諷刺，自身難保，如何靠它止暴制亂？

當日港島區多處發生群眾分黨分派毆鬥，特別是北角區，甚麼福建幫、藍衣人、白衫軍及黑衣軍，打成一片，把街頭當作擂台，上演全武行，完全視法律如無物，警方又是遲遲才趕到，選擇性拉人，惹來市民質疑。無論是甚麼黨派，只要是違法便應該依法處置。警方被指偏袒一方，應該好好檢討。

最近又有特首林鄭月娥的私下說話流出，說自己除了三萬警力之外，甚麼都沒有。言下之意就是失去民心，建制陣營幫不到手。林鄭月娥剛愎自用，眾叛親離是活該，警隊現在算是為她收拾爛攤子，職責所在，也不用老是為隊伍開脫，說成為政治磨心。

市民要求的是警隊在危難關頭平亂，不要用政治理由作為辦事不力的藉口。未出全力清場，沒有用十足火力對抗暴徒，從頭到尾玩兵捉賊遊戲，警察不要以為你們玩得起，香港社會已經負擔不起了。