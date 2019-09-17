林鄭月娥在閉門會客時透露，曾找過八家全球性的媒體公關公司，協助重啟宣傳香港及特區政府工作，其中四間立刻婉拒，因為這些公關業者憂慮，在「反送中」期間協助特區政府進行宣傳，會導致聲譽受損，另有兩家公司則考慮過後同樣拒絕。這是物理的必然，沒有甚麼好埋怨的！古人云：「得道多助，失道寡助」（《孟子‧公孫丑下》），即是行事若符合公理正義，就會得到多數人的幫助；行事若違反公理正義，便得不到多數人的幫助。林鄭月娥應該捫心自問，究竟作了些甚麼孽？

政治公關公司收錢替特區政府宣導政令或改善形象，了不起是塗脂抹粉、文過飾非、隱惡揚善，總不能混淆視聽，把黑的說成是白。除非特區政府自設宣傳部，而負責政治文宣的人又是戈培爾再世。德國納粹黨宣傳部長戈培爾有一句名言：「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」再說，由於實行「一國兩制」，香港特別行政區政府只有只會發布政府新聞、不識宣導政令的政府新聞處，不設中央宣傳部，亦沒有政府喉舌或宣傳機器，政治文宣要靠「外判」，而此時此際「統戰」新聞媒體的工作當然更是一籌莫展。

這令我想起孟子有幾句話：「詖辭知其所蔽，淫辭知其所陷，邪辭知其所離，遁辭知其所窮。生於其心，害於其政；發於其政，害於其事。聖人復起，必從吾言矣。」這是他與弟子公孫丑的對話，譯成白話就是：公孫丑問：「如何才算是理解別人的說話呢？」孟子回答說：「當一個人說話偏頗不正，就知道他的心蒙蔽不明；當說話放蕩不拘，就知道他的心陷溺不拔；當說話邪亂不辨是非，就知道他的心已悖離正道；又當說話支吾閃爍逃避現實，就知道他的心已理屈窮乏。這四種言辭，都是由心產生的；若是身為當官從政的，就會危害政事；如果發生在政事上，就會危害國家大事。即使是聖人在世，也必然會贊同我這話的。」

林鄭無法解決由她一手造成的亂局，而且還要推卸責任，「可供政治操作的空間非常有限」這句話的潛台詞不就是說北京主子在操控，她只是傀儡嗎？這豈不是「昭告」世人：「一國兩制」已經變形走樣！至於她說「目前政府除了三萬警察是一無所有」，人們特別是建制派政黨，也可以把這句話解讀為把警察推到最前線成為箭靶。至於完全依賴警察不斷加強武力「止暴制亂」，只會令衝突加劇，早晚會出現嚴重的人命傷亡，而香港變成鬼域！為甚麼她一個人作的孽要由所有香港人來承擔後果？