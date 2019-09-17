在中國香港，竟然有人因為高呼「我係中國人」而被狠狠毒打至垂危，這是何等悲哀，又是何等令人憤怒。這一幕在周日的民陣非法遊行中發生，大量暴徒對一名藍衣市民拳打腳踢，即使該名市民已倒地不省人事，暴徒仍不肯放過，仍要打多幾下才施施然散去，何謂無法無天，何謂泯滅人性，有目共睹。

更令人感到悲涼的是，網上竟有很多暴民對此拍手叫好，留言「抵打」有之，「出得嚟預咗被打」有之，「做五毛打死無怨」又有之，更多無人性的留言不難在網上看到。這些香港人連基本的是非觀念、惻隱之心都喪失，和行屍走肉沒有兩樣，整個社會風氣敗壞，道德淪喪，怎能不令正常香港人悲嘆不已？

造成今日亂局，全因港府無能不作為，一味投降，一味退讓，一味向反對派示好，結果不但不能令他們良心發現，反而進一步助長其氣燄，令暴力無止境升級。君不見，這兩日的暴亂已不止黑衣暴徒瘋狂縱火破壞，更變成不同陣營人士瘋狂毆鬥，整個社會正滑向恐怖主義的深淵。有果必有因，當黑衣暴徒可以隨意追打警察，堵路毀物，四處縱火，周圍貼連儂牆，到處圍人鏈，對不同政見人士動輒起底欺凌甚至暴打，而港府竟聽之任之，另一陣營看在眼裏，再冷靜的人都不可能沒有反應，最終必然是有樣學樣，以暴易暴大行其道何足為奇。

最令人看不過眼的是，每次黑衣暴徒將香港打到反轉，警方拖到深夜才肯清場，港府又是例牌發出「嚴厲譴責」，一切行禮如儀，試問這樣如何止暴制亂？警方前陣子曾經對反對派政客進行大搜捕，對暴徒亦強力鎮壓，一度令「勇武者」人數大減，但是這股氣勢很快就無以為繼。

顯而易見，由林鄭到警隊都無意志止暴制亂，中央再不出手，香港勢必失救。傳聞公安部部長趙克志出任港澳工作協調小組副組長，但願止暴可期。