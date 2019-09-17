當代社會的人判斷力弱，常測常錯，別的事你不必看，且看過去三年，樓市專家對市況的預測；再看過去三個月，網上輿論領袖對香港時局的論斷，你就能對現代人的判斷水平略知一二了。

本地最有名的兩、三位樓市權威人物，大抵每半年就更改一次對市況的預測，新的一次往往跟前一次完全相反，三年下來就有六種論斷。如果你是想「上車」置業的小市民，聽從專家之言，肯定會「爆粗」。

一場反對修訂《逃犯條例》風波，讓不少KOL爆紅，一段網上時局分析，點擊率可達數十萬，收看人數直逼本地大電視台的新聞報道。

網上的視頻長久保存，你大可找個周末，沏一杯清茶，慢慢翻看輿論領袖們過去對時局的論斷，肯定是一項挺惹笑的娛樂。反修例運動爆發初期，一位知名的KOL推斷特首林鄭月娥會否在短期內離職，大抵在五日內就更改了三次講法，比起樓市專家們的半年一改，樓市KOL只是小巫，時事KOL才是大巫。

如果按照早前網上時事專家們的鐵口直斷，到今天，林鄭應該鞠躬下台了好一段日子；港澳辦、中聯辦以至特區政府好些重要官員早已換了面孔；G20峰會前，中共為保面子，在香港問題上已然向反對派大幅度讓步；就算G20不讓，台灣的國民黨推舉總統候選人前夕，北京為助藍營聲勢，亦應已退讓；到八月下旬，此地亂得不成樣子，中央為保權威，必然會派遣武警或解放軍到港平暴，獅子山下現在當已實施了「一國一制」。

讀者諸君若然見到上述的推斷互相矛盾，別覺得奇怪，預測中央為保顏面而大幅度讓步，與預測中央為保權威而出動解放軍，經常是同一位KOL，這些人不停以今日之我打倒昨日之我，常斷常改，直如傻子一般。但你可別笑，香港卻有大量愚民，視這些KOL的意見為金科玉律。