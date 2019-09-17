反修例風波引發的示威衝突又升級，日前銅鑼灣非法集會再度觸發大規模堵路，港島火頭處處，示威者火燒五星旗及寫有「十一」慶祝活動的橫額，擺到明視「一國」如無物！其後，示威者又轉攻政府總部，不斷向內投擲數以十計嘅汽油彈、磚頭和雜物，現場水馬同樹木均見熊熊火燄，搞出人命遲早出現！

除了政總爆發攻防戰，示威者沿途破壞港鐵站設施，同時在多個站外燃燒雜物，灣仔、金鐘及銅鑼灣站被迫關閉。當然，更令人矚目的是多宗不同意見人士互毆事件，灣仔日間曾有黑衣人圍毆一名藍衣中年人，據悉該藍衣人被送上救護車時意識不清，送院時一度危殆，後轉為嚴重。入夜後示威者撤退至炮台山、北角一帶時，又有大批人聚集，有人一度亮刀，以及出動摺櫈、長棍，又有人在路面淋火水，多人受傷倒地，部分人更被打到暈倒街頭。

事實擺在眼前，成個香港亂過亂葬崗，無能政府的所謂「有信心帶領香港走出困局」，看來又是淪為紙上談兵，至於「止暴制亂」又係得個廢噏當秘笈！最好笑嘅係政府又出「鎮暴之寶」水炮車，可惜示威者根本就當佢冇到，只以雨傘陣擋之，一條條藍色水柱，恐怕只會染污街道，累清潔工人洗餐懵。此外，水炮車被示威者投擲燃燒彈，車頂着火焚燒，掉番轉頭要射水自救，認真失威！難怪水炮車被人嘲笑「腎虧」、「整色整水」多舊魚，暴徒捉唔到一個，更無一人因沾上「藍色憂鬱」而被捕，老朽建議水炮車提早退役，用嚟洗吓街好過嘥咗佢，更無謂獻世咯！

去到今時今日咁嘅地步，林鄭仲死要面子，不肯如本報「正論」一再指出實施《緊急法》，或引用《基本法》第十八條，由人大宣布在港實施全國性法律；而中央亦不可再撒手不管，要大破大立，才可浴火重生。這不正是「得萬人之兵，不如聞一言之當」嗎？再不聽東方言，必又吃虧在眼前！