朝鮮半島過往發生的一系列重大事件，無論是在談判桌上演的懸崖戰術，還是地下核試場地動山搖的巨爆，向來都是由平壤來編導。奇怪的是，南韓青瓦台總統府最近卻平地一聲雷，頻頻奪去這項「殊榮」。

首先，在總統文在寅領導下，南韓基於二戰強制勞工問題，與日本全面決裂。雖然韓日兩國不時因為日治以及戰時遺留的問題而陷入糾紛，但這次雙方態度都異常強硬，青瓦台甚至進一步中斷了兩國「軍事情報協定」。

事發之際正值美國致力拉攏盟國，對中國、伊朗等國採取一系列強硬行動。時任白宮國家安全顧問博爾頓還一度風風火火趕來韓日，試圖令東亞安全秩序重回正軌。然而南韓不僅沒有聽勸，反指美國偏幫日本。

韓日軍事情報合作關係的瓦解，應是博爾頓被總統怒炒的導火線之一。事件導致美軍高層非常不滿，包括參謀長聯席會議主席鄧福德在內，均對南韓表達了失望。韓媒就此指出，現在連華盛頓都已背離了南韓。

南韓外交部的回應卻依舊強硬，不僅要求美方停止發表有關言論，更表明即使在韓美同盟關係前，國家利益仍高於一切。青瓦台接下來居然還要求駐韓美軍盡快歸還廿六處基地。

青瓦台說得清淡，指收回基地只是照章辦事，以便解決基地引發的環境污染及社會經濟問題。然而韓媒立即指出，在當前韓美關係微妙的情況下，青瓦台要求盡快收回美軍基地，顯然是在跟美國打心理戰。

輿論指文在寅積極主張南北韓統一，為了達成這個艱巨的目標，他必須首先打破美日韓安全同盟的種種限制。青瓦台的一系列舉動，說明文在寅正嘗試闖關。但是，他不僅因此面臨國內強大親美勢力的反彈，亦不可低估美國政治施壓的力度。美國總統特朗普在回應韓方連串舉動時強調：「我們和南韓的關係很好。」但他不忘補充了一句：「我們將拭目以待。」