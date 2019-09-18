正論：車毀人亡乃報應　天滅香港禍頻仍

禍福無門，惟人自招。香港一向被視為福地，但近年災禍頻仍，反修訂逃犯例引發暴亂未平息，罕見意外又起。過往安全穩定的港鐵近年爆出多宗事故，沙中線月台短筋埋下「沙中人」危機，昨日又有行駛中的東鐵列車出軌，三卡斷開，險象環生，猶幸只有八人受傷。生死差一線，下次再有同樣事件隨時車毀人亡。

港鐵正處多事之秋，因為數次衝突事件中暫停服務封站，及拒絕交出八三一太子站閉路電視片段，觸怒示威者，成為惡意攻擊目標，除了在網上大肆詆毀，發起跳閘不繳費行動，更加多次放火燒站，破壞設施。這次出軌事故，未必純屬意外，運房局局長陳帆不排除任何可能性。

各行各業都滲入了反對派同道中人，據聞港鐵員工「深黃」分子甚多，曾有車長在車廂廣播為示威者打氣叫「加油」，亦不時有關於港鐵的內幕消息流出，「籠裏雞作反」之嫌疑不能抹殺。之前沙中線醜聞已盛傳背後有不可告人陰謀，今次「出軌」事件進一步深化陰謀論。港鐵每日運載數百萬人次，是香港的「血管」，示威初期屢次有人搞不合作運動針對港鐵，試圖癱瘓全港交通，之後的攻擊明顯是借題發揮，和堵塞機場一樣，挾持陸空交通，威脅政府交出特區管治權。

天作孽，猶可違；自作孽，不可活。人可以避開自然災害一時，但自己做錯事，招來報應就躲不過。強颱山竹帶來重創，以為今年沒有重現風災，然而為禍更劇的政治風暴正在上演，止暴制亂無期，陷入特區史上最大危機。天災人禍不斷，香港可謂「衰到盡」，情況極嚴峻，受苦受難的是市民，始作俑者卻是特區政府。倒行逆施，多行不義，一筆又一筆的孽債，上天正在跟政府算帳。

香港是中國不可分離的一部分，這是民族大義之所在。愛國愛港理應嘉許，反中亂港之徒，卻人人得而誅之，這是天道，亦是人倫，可是特區政府偏偏逆天而行。中央及官媒多次指出壹傳媒黎智英通番賣國，是亂港黑手，可是特區政府忠奸不分，對漢奸黎智英竟然「愛護」有加。壹傳媒誨淫誨盜，案底纍纍，屢次獲輕判，《蘋果日報》煽動上街衝擊，至今未被取締。黎智英等佔中三十九名搞手五年來未被檢控；黎涉及黑金秘捐泛民政客竟獲放生。更令人髮指的是，黎涉及刑恐東方報業集團記者案，有圖有片，證據確鑿，拖拉逾兩年仍不起訴。《東方》及受害記者先後十五次去信查問案件進度，律政司虛答敷衍，連「告與不告黎智英」也不敢答。律政司在鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘，有法不依，法治淪亡，令到年輕人迷信「違法達義」邪說，終致佔中及反修例風波先後爆發。

特區政府執迷不悟，《東方》愛國愛港，發揮第四權監察時政，愛之深，責之切，鞭策政府，竟然招來打壓不停，包括衞生署、控煙辦、淫審處、消防處、警方等部門紛紛騷擾本報，甚至受到司法不公對待。壹傳媒盜竊版權，《東方》贏官司卻判輸堂費。刊登同一輯外國明星性感照片，《東方》被評為二級不雅需罰款，《蘋果日報》卻評為一級非不雅，明顯雙重標準，敢問公義何在？

好心沒好報，愛國愛港在這片土地會跌得「一仆一碌」，反中亂港卻可以橫行霸道，政府縱容黑衣軍搗亂破壞，暴力不斷升級，一日擲八十多個汽油彈，幾乎殺死兩名警察，但警方不求拉人，旨在驅散，擲彈暴徒無一落網。特首林鄭月娥一再向反對派跪低，仍然哀求對話和解，如此境況實令親者痛，仇者快。有市民看不過眼，忍不住以暴易暴，與暴徒血戰街頭，有人被打至血流披臉，亦有遭圍毆倒地，危殆送院。暴徒洋洋得意，拍下血淋淋照片廣傳網絡，羞辱受害者以作威嚇之用。

日前沙田有對穿藍衣的夫婦，不滿大批人士在商場高唱港獨歌曲，發生爭執，一時激動拿出刀械向群眾發洩情緒，事後遭「起底」報復，家門更被淋黑油，成為刑事毀壞案受害者。警方未有好好保護市民免受欺凌，反而強調無差別執法，指這對夫婦涉嫌藏有攻擊性武器，上門拘捕。罪有分大小，動機亦有分好壞，市民為了保家衞國，出於義憤誤觸法網，其罪雖難饒，但其情可憫，與暴力禍港之徒更不能相提並論，為何警方一邊「隻眼開隻眼閉」，一邊就迅速拉人，執法如此不公，市民又怎會服氣？可以肯定民間血戰會不斷上演，無可避免遲早出現死傷。

亂臣賊子死不足惜，忠良之士死一個都嫌多。黑白不分，庇奸護邪，陷害忠良，把香港推向萬劫不復深淵的人，正正是特區掌權之輩。善惡到頭終有報，若然未報，時辰未到。回歸廿二年，香港盛極而衰，如遭天譴，顯見氣數已盡。百年滄桑建香江，百日暴亂毀家園，天意如此，夫復何言。