當一個人出身名校，從小到大考第一，順風順水進入政府做政務官，萬千寵愛在一身，仕途扶搖直上，開始目空一切，自以為能力超卓，對一些課題展現強硬態度；外界戲稱「好打得」，她便信以為真，變本加厲，朝着錯軌走向不歸路，這便是特首林鄭月娥今天眾叛親離，遭市民遺棄的成因。

林鄭剛上任時因為前任特首梁振英的不濟，市民對她還有丁點兒期望，出現短暫的蜜月期，隨着林鄭露出剛愎自用的本性，將特區政府變了一人政府，大眾便漸漸發覺又是所託非人的悲劇重演。她恃着初期高民望及數十年公僕經驗，輕視政治操作及輿論導向，特首辦新聞統籌專員一職長期懸空，廢除心戰室及中央政策組等智囊，失去掌握民意的渠道；再加上她本身已是「堅離地」，買廁紙笑話記憶猶新，結果閉門造車，將自己變成了孤家寡人，就算不是修訂《逃犯條例》，其他問題都遲早出事，像「明日大嶼」不難估計會成為另一場政治災難。

不懂政治手段的人說要靠溝通對話去解決問題，結果又弄出一場笑話。林鄭月娥上周五邀請全港十八區四百多名區議員出席今日在政府總部舉行的「對話會」，惹來泛民甚至建制派的區議員批評，首先通知來得太倉促，而且兩小時會面意味每人平均只得十六秒發言時間，顯示政府毫無誠意。多個政團已明言會杯葛「對話會」。

有區議員明言，示威者立場清晰，「五大訴求，缺一不可」，只要政府回應，根本毋須舉行會面，更稱六月至今已給予政府多次對話機會，但林鄭龜縮不敢落區面對市民。本報早已多次警告，反對派不奪管治權不罷休，但政府充耳不聞，政治現實擺在眼前，你認為示威者是怕了你跛腳鴨林鄭嗎？他們怕的是有鎮暴裝備的警隊，畏的是林鄭背後的中央政府，他們現在視你如傀儡，還會對談嗎？醒醒吧，「好打得」！