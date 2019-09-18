郭台銘畏戰，確定不會「登記連署」參選總統；前副總統呂秀蓮昨日上午向中選會（中央選舉委員會）登記申請為獨立總統參選人。郭台銘不選，國民黨暫時放下心頭大石。呂秀蓮在深綠政黨「喜樂島」支持下參選總統，民進黨恐怕就要擔心蔡英文的選情。

台灣總統候選人提名方式有兩種，一是政黨提名，任何在上屆立法委員選舉取得百分之五以上政黨票的政黨，都可以提名總統候選人，明年總統大選除了民進黨和國民黨，親民黨、時代力量因上次立委選舉政黨票逾百分之五，都可自行推薦正、副總統候選人；二是公民連署，即獨立人士參選總統，必須在一定限期向中選會申請成為被連署人，申領連署人名冊格式，並繳交連署保證金新台幣一百萬元。以明年大選為例，中選會將在今日公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在四十五天內完成連署，也就是最晚十一月二日前須繳交連署書，須有二十八萬零三百八十四人以上連署，才可獲得總統大選門票。有人認為，郭台銘只是宣布「不參與二○二○連署競選總統」，放棄的是「公民連署」這個途徑，但若有符合規定的政黨願意提名，郭台銘仍有可能成為總統候選人。

不過，郭台銘在聲明中指出，惡質的選舉風氣，民粹盛行，因為個人利益與派系利益、階級鬥爭撕裂台灣，讓他不願意繼續參與政治鬧劇，也不忍心見到他的支持者受到霸凌，所以經過一段時間的思考，「我將不參與二○二○年總統候選人的連署」。郭台銘又強調他是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

今年年初，台灣首富郭台銘已經開始起心動念參選總統，四月中正式投入國民黨初選，但最後以加權民調十七個百分點大比數輸給韓國瑜，郭認為初選制度不公，有意脫離國民黨獨立參選，並且頻頻與柯文哲、王金平互動，「郭柯王」結盟幾成定局。

據台灣媒體報道，直至九月十六日上午，郭台銘幕僚還一度協助規劃，要在翌日（17日）中午為郭辦記者會宣布參選，晚上近九時郭才正式跟辦公室成員宣布不選，隨後先知會柯文哲、王金平，以及拜訪趙少康與郝龍斌等好友，才正式宣布決定。郭台銘不選總統，主要還是因為無勝算，而且不想背負裂解國民黨罪名。還有一個原因也許就是郭台銘一直找不到合適的副手，有消息指最後一刻郭曾與柯文哲深談，但柯仍不願意當其副手。

郭退呂進，藍營暫時可免裂解，泛綠陣營此時卻竟然出現內訌，台灣明年大選變化莫測，真是令人目不暇給。