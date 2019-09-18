「烏克蘭新娘」這名堂近年不脛而走，就像多年前的「大陸新娘」、「越南新娘」，是一條規模頗大的產業鏈，網絡上輕易便能搜尋到相關訊息，婚介公司甚至明碼實價指娶一個烏克蘭女孩要多少錢。這些年來，內地不少其貌不揚的青年，正因為娶了一個貌美如花的烏克蘭老婆而成為傳媒焦點。

說了一大堆，無非要讓那些幼稚的反修例支持者知道，香港「學習」烏克蘭只有死路一條。前陣子，反修例文宣組在各區大搞放映會，放的正是一套講述當地一三年爆發顏色革命的紀錄片，據聞不少年輕人看完激動得不能自已，眼淚鼻涕直流，希望香港有朝一日也會像烏克蘭革命成功云云。然而，烏克蘭革命後到底有何成功之處呢？

沒錯，總統的確換完又換，由亞努科維奇換成波羅申科，再變成現在的澤連斯基，但烏克蘭的入歐夢仍然未見曙光，東部頓巴斯地區仍然內亂不斷，經濟更是毫無起色。作為蘇聯解體後繼承三成遺產的國家，烏克蘭過去軍工業發達，又有歐洲糧倉美譽，但連場革命令這個國家走上內鬥內耗之途，現時人均GDP只有約三千一百美元，即二萬多港元，是全歐洲最窮國家，失業率近一成；香港人均GDP則約三十八萬港元，差天共地。想一想都知，若非生活艱苦，民不聊生，會有這麼多烏克蘭女孩願意嫁到國外嗎？

當然，革命義士又會振振有詞地說，為了民主不介意付出，只有普選特首才能保障人權和自由，彷彿現在香港暗無天日一般。他們這種偏執思想顯然已被洗腦，道理是無法說服他們的，倒不如問問，他們的父母一旦失業斷水斷糧，這些口口聲聲「攬炒」的義士如何生活？冇錢換新手機，冇錢去日本旅行，甚至連上網淘寶的錢也沒有，相信他們比死更難受。香港若真的走上烏克蘭之路，恐怕不久的將來就會出現一條叫「香港新娘」的產業鏈了。