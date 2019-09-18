香港的反對派經常宣稱拒絕「洗腦」，不洗不打緊，但最少該把腦袋修理一下，因為好些成員的思緒猶如亂絮，發言發文，邏輯混亂，似是而非。可憐他們卻錯而不知，一味自我感覺良好，有識之士看在眼裏，只能搖頭嘆息。

反對修訂《逃犯條例》運動掀起後，有兩件「作品」讓示威者沾沾自喜，一者是他們提出的「五大訴求」，一者是近日流行的所謂抗暴歌曲《願榮光歸香港》。這兩樣東西正是邏輯混亂加似是而非的代表作，在下是唸歷史出身的，實在擔心將來的學者研究二十一世紀歷史時，見到兩件劣作，會如何評價香港這一代人的智力水平。

「五大訴求」內含的謬誤本欄已曾指出，要求成立獨立調查委員會，與要求取消暴動定性、撤銷對參與者的檢控乃互相矛盾的。成立委員會的目的，正是要研究整件事的性質和各方應負的責任。如果委員會無權將事件定性為暴動，又無權建議檢控暴亂分子，那還叫甚麼「獨立」？奇則奇在，反對派好些唸過書的人，竟然會認為「五大訴求」是一份合理的聲明。

《願榮光歸香港》一曲，單是看歌名已叫人失笑。語言有約定俗成的用法，榮光所歸者，習慣上是指上帝，香港只是一個面積狹小的城市，要將它拔高到與上主比肩，未免太過不倫不類。哪怕是在歷史上最善心的人，中國人也不會用「大慈大悲」去形容對方，因為慈悲一般是用作讚嘆佛菩薩的。這就叫做語言慣性，懂嗎？

《榮光》歌詞的第一句是「何以這土地淚再流」，一開頭就用上「再」字，但上一次流淚是何時？沒頭沒腦的，沒交代。第二句「何以令眾人亦憤恨」，「亦」解作「也」，意思是除了眾人以外，應該有其他人也感到憤恨才是。但請問眾人以外的其他人，又是指甚麼人？不妨讓我告訴那位填詞人吧，亦字要改作都，在語理上才能說得通。