反修例風暴持續，政府無能一味廢噏「對話比對抗好」，並企圖帶一班廢到唔廢嘅高官落區同市民對話。此時此刻，衝突愈演愈烈，就憑「對話」、「溝通平台」可以止暴制亂？如果得，老朽斗膽開着大門送財神──到手的錢都不要！

沒有力量的說話，比「腎虧」嘅水炮車更無力！林鄭，你唔係裝聾作啞成咁啩？你睇唔到示威者同警方誓不兩立？市民與市民之間激鬥情況之烈，比文革恐有過之而無不及，家陣社會撕裂到即使出現十個女媧，相信也補唔到個天！政府形同癱瘓，管治班子一事無成，除了每個月準時出份厚糧，有甚麼真正實事做了出來？如今一味病重亂投藥，敢問同童子操刀上戰場有乜分別？

林鄭日前又流出閉門錄音：政府除了三萬警力之外，甚麼也沒有！不管民間對警方有多反感、民調對警方有多不信任，林鄭都要處處維護警方「不偏不倚」公正執法，也就不難理解！她最怕就是最後一道防線若然也「士卒飢疲，六軍不發，禁衞卸甲」，咁就真係飲多兩杯大檸樂，都止唔到渴也！

其實，講乜都係假，行動最實際。對話一百次，若然未能做出一件實事，有鳥用咩？呢嗱！好似漢奸黎條契弟，前年六月涉嫌刑恐東方男記者一案，律政司拖延逾兩年都未提出檢控！本報及受害男記者前後寄了十四封信質詢，只求一個說法，「告定唔告黎智英」。嗱！嗰位司底驊唔係敷衍就係廢噏無謂，答咗等於冇答！有時更索性唔答，連申訴署都確認其違反十四日內回應嘅服務承諾！日前東方與受害男記者第十五度去信律政司，睇吓佢係唔係又一反白眼，一於把「一司兩制」進行到底？公然放生漢奸黎？

早前漢奸黎赴美唱衰中港，外交部駐港公署發言人直斥其叛國叛港，並力數佢恐嚇記者！司底驊若再無動於衷，正應了「豈有文章傾社稷？從來佞幸覆乾坤」！一宗小事也做不好！你個佞幸，下台吧！