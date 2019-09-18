沙特國內最大的煉油基地被也門叛軍的無人機轟炸破壞，該國的產油量迅即減半，令到長期疲弱的國際油價遇上多年難得一見的急升。伊朗被標籤成襲擊的幕後主腦，但美軍並沒有十足的證據，故只能壯大輿論聲勢來扣上帽子。伊朗雖然是叛軍青年運動的大國代理人，但青年運動絕對有能力策劃這種規模的襲擊，他們在月前也曾經用無人機炸毀一個沙特機場，遠程奔襲一早已成常態，當時伊朗也沒被說成是幕後黑手。這可解釋為何美方姿態上強硬，但行動上軟弱。

其實，特朗普可能暗自偷笑，因為美國成了沙特石油減產的最大既得利益者。美國在約十年前成功開發頁岩油，終於由最大的石油入口國搖身一變，成為最大的出口國，令到整場石油戰爭的玩法改寫。與中東盟友由供求關係變為競爭關係，美國一直在思忖怎樣增加市場佔有率，誘使更多國家購買美國的原油。波蘭正是它攻入歐洲的第一個能源缺口，當地已大興土木興建油氣設施，特朗普亦通過了派駐美軍的計劃，再次驗證了哪裏有石油，哪裏有美兵的傳說。

為打壓石油的競爭對手，美國可謂不遺餘力，先後制裁伊朗和委內瑞拉，也極力阻撓德國與俄羅斯合建的北溪二號輸氣管。惟對忠實的盟友沙特，美方仍是畢恭畢敬，反正軍售訂單在手，毋須殺雞取卵。所以，沙特今次的噩耗反成美國天大的喜訊，因為特朗普可以扮演救世者，奉維護國際市場穩定之名，將美國貨大推特推。第一步正是授權動用石油戰略儲備。

最大受害者是中國，中方原本從沙特每天進口一百三十萬桶石油，一下子面對如此龐大的短缺，只有無奈地向宿敵招手。事實上，中國近月已積極在非洲開拓來源，盡力減少進口美國石油，以擺脫貿易依賴，見有點起色，才敢在最新一輪的關稅清單上首度加入美國原油。現在弄巧反拙，搬石砸腳，北京為求解套，豁免對原油開徵關稅只是遲早問題。