數月前，連接粉嶺公路及「蓮塘口岸/香園圍邊境管制站」的香園圍公路通車，為即將落成的口岸提供道路。現時，口岸的整體工程經已完成，只尚餘小量的安裝工作。於未來啟用後，將有助打通香港東北與內地的連接，使來往深圳東部的人士更為便利。

早於十多年前，香港與深圳市共同商議《關於加強深港合作的備忘錄》，當中就包括興建東部連接口岸的建議。經過為期數年的勘察計劃，最終主體工程定為聯檢大樓及香園圍公路。當中，公路包括兩條行車隧道，亦即龍山隧道及長山隧道，而前者更全長四點八公里，成為香港陸上行車隧道長度之最。當蓮塘口岸正式通關後，預計每天可接待三萬多名旅客，促進兩個城市的互動發展。

現時，香港與深圳一共有六個接壤的管制站，而香園圍邊境管制站將會是第七個，各自均有不同地理的優勢。昔日前往深圳的市民，主要是途經羅湖、文錦渡或皇崗的管制站。不過，若然目的地是深圳東西兩邊的區域時，則需在羅湖或福田轉乘其他交通工具。及至香港回歸十周年時，深圳灣口岸宣布通車啟用，打通西邊蛇口的網絡，令前往寶安國際機場的道路更為直接。至於稍後開通的蓮塘口岸，則能與位於西面的深圳灣互相配合，形成「東進東出、西進西出」的格局，再進一步減輕其他口岸的壓力。

事實上，深圳市政府近年積極發展東部區域，使全市各地都能得到均衡發展。早年發展時期一直集中在羅湖及福田的市中心，及至後期再有南山及寶安一帶的項目，但卻使深圳出現「西重東輕」的局面。於二○一六年，市政府制訂《東進戰略行動方案》，並投放超過五千五百億港元的資金，打造新興知識型經濟產業。計劃將以龍崗及坪山一帶為中心，設置大量科技園用地，為科研人員及投資者提供合適空間。

與此同時，深圳為配合蓮塘口岸通車，亦陸續推動多條周邊大型幹道的興建，包括「蓮塘口岸—東部過境高速—惠鹽高速」、「機荷高速—深汕高速」及「外環高速全段」等戰略要道，為東部的發展做好基礎配套。另外，深圳亦在興建地鐵以連接新的口岸，方便香港市民過境深圳後，即可搭乘地鐵前往西邊的市中心，甚至是東邊鄰市的惠陽區。

至於香港方面，新建的香園圍公路能在粉嶺公路中段開始，為前往內地的車輛進行分流，有助減輕皇崗口岸的通關壓力。新公路亦可減少進入粉嶺或上水的車流，紓緩當區在繁忙時間的擠塞。另外，附近周邊鄉村同樣受惠，將原有進入粉嶺公路的車程，大為縮短十數分鐘。

於上月，深圳市更開始探討增加二十四小時通關口岸的可能性，當中就包括蓮塘及深圳灣口岸。至於羅湖及沙頭角口岸，亦有計劃重建現有設施，加入更多元化的綜合功能。由此可見，即使香港近日發生種種不愉快的事件，但與我們一衣帶水的深圳一直與我們加強互通，共同為未來創造更有利及更便利的發展空間。