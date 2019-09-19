功夫茶：東網強勢展新姿　新聞台華麗登場

少年毛澤東有首詩送畀赴日留學嘅羅章龍：「滄海橫流安足慮，世事紛紜從君理。管卻自家身與心，胸中日月常新美。」功夫茶諗起呢首詩，皆因近排世事紛紜，香港局勢亂過亂葬崗，想話追貼時事，掌握更多即時資訊，全方位洞悉世情，胸中日月常新美，唔使問阿貴都知，梗係「上東網，知天下」喇！

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阿哥，好嘢自然唔使雷婆搵龍王談心，即係打鑼企街咁天涯海角覓知音！《東網新聞台》強勢開台，隆重推出全新節目「東網正點新聞」，聚焦香港，放眼世界，以敏銳觸覺，宏觀眼光，由專業主播報道本港、兩岸及國際重點新聞，每節約十五分鐘，每小時更新一次，確保資訊最快最新！

各位街坊，好嘢你哋睇慣聽熟，睇開有癮，何況我哋東網仝人個個有料到，有啲講到七情上面，文史底蘊深厚，火都幾乎從口噴出來；有啲感時憂國，偶爾哀婉，時而溫厲，總之各有各嘅風格，唯一相同嘅係，我哋從不譁眾取寵，「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌」！登登登登，東網王牌評論節目「毓民特區」、「阿王辣爆」、「為民鎚害」同埋「發射台」，論盡時弊，一擊即中，大快人心！功夫茶每次睇完都身心舒暢，白飯都食多兩碗呀！

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