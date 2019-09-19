正論：馬不跑兮舞不跳　大限未到已改變

回歸前，鄧小平向港人大派定心丸，承諾回歸後「馬照跑，舞照跳」，保留資本主義生活方式五十年不變。詎料「五十年不變」還未過半，一場持續三個多月的反修例風暴將一切改寫，香港陷入「馬不跑」的窘境。馬會宣布，因應反修例人士號召包圍馬場，基於公眾安全，宣布取消昨晚八場夜馬賽事，屬回歸後破天荒首次。

立法會議員何君堯因為捲入7‧21元朗衝突爭議，不僅其地區辦事處多次遭暴徒破壞，更有網民發起包圍跑馬地馬場，阻止其名下馬匹出賽。馬會鑑於馬迷、騎師和員工安全，以及馬匹的福祉受到威脅，決定將昨晚所有賽事取消。消息一出，全城嘩然。儘管過去馬會亦曾取消過賽事，但主要是天氣問題，即使五年前佔中亦沒有取消賽馬活動，今次竟然因為害怕網民鬧事而馬都不跑，難怪被外界質疑為向惡勢力低頭，如果下次再有爭議人物的馬匹參賽，遭受暴徒恐嚇，是否又要取消所有賽事斬腳趾避沙蟲？

事實上，馬會在這數月來已多次因應大型遊行和暴亂而關閉投注站，今次更惶恐到一口氣取消整晚賽事，猶如驚弓之鳥，別說對參賽馬匹、騎師、馬主和投注人士不公平，馬會亦少收十多億元投注額，港府損失近億元博彩稅，可謂牽一髮動全身。不論政見「紅黃藍綠黑」，馬迷一致鬧爆，理有固然了。

然而，不怕一萬，最怕萬一，人們可怪責馬會大驚小怪嗎？現在的香港風雨飄搖，暴亂不知伊於胡底，暴力不斷升級，暴徒「惡晒」，反對派「大晒」，他們每次鬧事不僅大肆破壞，還到處縱火四出打人，連警察都自身難保。日前東鐵發生列車出軌斷卡恐怖事故，雖然肇因仍在調查，但「恐怖襲擊」的陰影揮之不去，陰謀論滿天飛，當知暴徒可怕到甚麼程度，人心又是虛怯到甚麼程度。馬迷與其怪責馬會，是不是更該怪責暴徒，怪責港府？

三個多月了，反修例風暴足足延宕過百日，不但未有平息迹象，甚至愈演愈烈。暴徒的所作所為跟恐怖分子無異，港鐵被大肆破壞不用說，甚至有休班警員被斬至垂危，又有愛國人士被圍毆至重傷，區區全武行，處處暴亂生，整個社會滑向恐怖主義的深淵。昨日有愛國人士到尖沙咀舉五星旗唱國歌，抗衡暴徒舉美國旗唱港獨歌，但連如此合情合理的做法都被趕絕，暴徒將愛國人士團團包圍推撞辱罵，情況一片混亂，愛國人士只能在警方護送下匆忙離開，情何以堪！唱港獨歌無罪，唱國歌被打；賣港有理，愛國無榮，試看今日之特區，竟是誰家之天下！

回首向來蕭瑟處，只有風雨沒有晴。一九八七年，鄧小平在北京人民大會堂會見香港基本法起草委員會委員，多番強調香港回歸後按照《基本法》體現「一國兩制」，對港政策五十年不變，「讓那裏馬照跑、舞照跳」。偉人餘音裊裊，但人事全非，回歸只是過了廿二年，香港人心躁動不安，市面徒剩頹垣敗瓦，「舞照跳」固然因為「大富豪」等舞廳相繼結業而無人再提，「馬照跑」也因為一場政治風暴而無以為繼。洋奴漢奸張牙舞爪，愛國愛港備受打壓，百業蕭條經濟插水，安居樂業遙遙無期，人們連看一場賽馬、搭一趟港鐵都惶恐不安，香港還是香港嗎？「一國兩制」還能行穩致遠嗎？

屋漏偏逢連夜雨，馬會宣布取消賽事不久，康文署亦正式公布十月一日的煙花匯演取消。這是繼一三年南丫海難及一四年佔中後，港府再決定十一不放煙花。雖然有關消息早已流傳多日，人們並不感到意外，但今年是中華人民共和國建政七十周年，作為最早回歸的特區，不但不能大事慶祝，反而落得黯淡收場，為國家添煩添亂，甚至是全國唯一不能放煙花慶祝的地方，暴徒更揚言要血洗贈興，港府之顢頇無能，已到了令人忍無可忍的地步。

事實證明，「一國兩制」荒腔走板，「五十年不變」走樣變形，「港人治港」徹底失敗。市民連正常生活都不可得，每天惶惶不可終日，而林鄭月娥猶沉醉在其「大和解」的癡人大夢之中，一味綏靖投降，一味奉迎服軟，香港百年基業毀於其手，簡直就是人神共憤。

都說「夕陽無限好，只是近黃昏」，可惜現在的香港已進入漫漫長夜，只有黑暗，不見夕陽，遑論曙光。連內地官媒都開腔要求港府引用《緊急法》，足見中央之不滿，惟港府猶當耳邊風，香港還有撥亂反正的希望嗎？