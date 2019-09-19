世界視線：撐沙特好話說盡　攻伊朗舉棋不定

沙特阿拉伯煉油廠遭也門叛軍襲擊，華府一口咬定伊朗是幕後黑手，特朗普揚言「子彈已上膛」，暗示將會武力報復伊朗，然而至今未見實際行動，再次顯示特朗普在是否對伊朗動武問題上陷入兩難境地。

沙特作為全球最主要產油國，煉油設施受襲影響國際油價，受影響的絕對不止美國（恰恰相反，美國本身有龐大石油戰略儲備），華府如果有足夠證據證明伊朗須為事件負責，大可順水推舟，重新拉攏歐洲盟友組成「反伊朗同盟」，否則將無異於告訴德黑蘭，他們可任意綁架全球經濟而不會帶來任何後果。問題是，特朗普「子彈上膛」似乎並非為了維護國際秩序。他在社交媒體發文稱，會等候沙特告訴美方「在甚麼條件下進行（軍事行動）」，聽特氏的語氣，還以為美國是沙特的僱傭兵。

特朗普一直對沙特青眼有加，特別是在異見記者卡舒吉被殺事件上，儘管各種證據均指向沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼，特氏卻獨排眾議，迴護到底，更明言沙特巨大的軍火合約及所創造的就業職位，關乎美國的「國家利益」，更別說沙特的人權紀錄劣迹斑斑，特氏跟歷任總統一樣，都是採取睜一隻眼、閉一隻眼的態度。

然而到了真的要對伊朗動手的節骨眼上，特朗普對沙特迄今還是停留在「口惠實不至」的階段。事實上，即使是美軍的無人偵察機被伊朗擊落，美軍戰機整裝出動的前一剎那，被特氏臨時叫停。伊朗公然在太歲頭上動土，特氏還是強吞了這口烏氣，今次會否重蹈覆轍？

可以看出，特朗普經常擺出一副好戰模樣，但其實最想避免戰爭的也是他。最理想的情況是，「盟友」們花錢買美國的軍火，真正出兵打仗則由他人代勞。特朗普早在一四年便曾明言，美國人「不會替沙特人打仗」。特氏從敍利亞、阿富汗撤軍，對伊朗也是「講就兇狠」，反而多番放言要與德黑蘭直接談判，說穿了就是為連任增添政績。問題是，這種扮強硬又不敢打的心態一旦被伊朗看穿，各種「小動作」勢必陸續有來。