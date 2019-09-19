香港一所大學的學生記者據說在北角採訪時被警方拘捕，期間有暴亂發生，學生記者被搜出背包藏有一把餐刀，警方指他在該處徘徊，不似在採訪，疑是與示威者一起有所圖謀。

事件簡單，沒有拒捕，一切按警方程序進行。事後學生記者保釋待審，便是由法律決定其有罪與否。或許在暴亂的時地，警方可能過於緊張，但是當天暴民向警察投擲汽油彈，有極大的傷人風險，警察緊張一些、保險一些，也未為過分。學生記者或許會被起訴，或許起訴後亦不足以被判有罪。按照法律程序進行，這是香港法治的基本，學生記者作為新聞系的在學學生，上課應該學習到香港這樣的法律程序，沒有甚麼奇怪或不正常之處。

可是，還未起訴，該校的學生便起哄，脅迫校方譴責警方濫捕，見不到校長便撞門、打爛辦公室玻璃、對學校人員粗言指罵，似乎是把街頭暴民的行為轉移到大學之內，其後的校內示威還算和平，可是他們所提的警方濫捕、校方走數，卻不知所謂。

這幾年大學不時有少數學生與校方衝突，表現出不是大學生的學問、能力和風度，而是街頭的爛仔文化，也把童黨的欺凌行為搬入校內，卻是用來對付師長。今次反修訂《逃犯條例》事件，參加暴亂的不少是現屆大學生或最近畢業的學生，示威抗議本是《基本法》賦予的公民權利，可蒙面破壞、攻擊和縱火傷人卻是暴民行為，觸犯法紀。一些大學生樂於暴亂，使人懷疑他們的大學教育是甚麼。

該校學生衝擊校方管理層早有先例，也有校紀判決，可惜起不了阻嚇、教訓作用。

新聞系的學習和練習，是使學生懂得在錯綜複雜的事件中找出脈絡頭緒，進行分析，在分析後把各種說法剖析鋪陳報道，讓讀者或觀眾去作他們自己的判斷。事實上，新聞報道不是政治宣傳，不能歪曲事實。可惜，這些學生在未判之前便自下判斷，斷定警方濫捕，否定香港法治的整個程序，並在學校內破壞叫囂，便是把自己轉變成暴民。

大學照顧學生只能是十分有限，以今次事件為例，學校可以協助學生取得法律援助，其餘的便不是大學的責任。大學生是成年人，學生會也本是獨立於學校管理之外，大學生是要學習自我管理、自我負責。大學不是中學、小學，大學生不是未成年人，要老師呵護照顧。

香港大學生的問題，一是不守規矩，任意妄為；二是處處要求學校照顧，要校方、老師代為負責。這是在家裏被寵壞的孩子，在大學及社會獻醜，並作出破壞。