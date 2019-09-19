英夷殖民統治香港一百五十多年，本地洋奴漢奸土壤深厚，「人才」輩出。九七回歸後，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，不但沒有任何「去殖民地化」的舉動，而且還把它們當成茶壺裏的茶垢刻意保護。在香江府衙、司法領域，如果不是港英餘孽、洋奴思想嚴重的人就難獲重用提拔，就不是英國人心中的治港港人，就有悖於英國人「光榮撤退」時周密部署的戰略要求。

如此這般，早已是香江府衙、司法領域的「官場文化」和潛規則，他們的「價值觀」和處事是必親英夷的。在立法領域，香港的崇洋媚外、反共抗中土壤，培育了一些選民，把一批批洋奴政客送進立法會，讓他們有機會站在公開舞台上充當漢奸，前立法會議員李柱銘就是第一個跳出來當漢奸的，他還大叫「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」。

李柱銘之所以有這個底氣，是因為他深知香港在英夷長期統治下，有深厚的洋奴漢奸土壤和社會氛圍。在他們眼裏，洋奴漢奸不是恥，而是榮；不是賤，而是貴，且能撈得風生水起。最低限度，他們能一次次當選入立法會，能讓漢奸上崗，這是香港「民主選舉」的一大特色。有李柱銘之流作榜樣，二十多年來，老嫩漢奸紛紛參政。

這樣的崇洋媚外、洋奴漢奸、反共仇華之社會文化土壤及氛圍，反對派和外國勢力是早就知曉的。這當中，能把它們大力整合起來發揮政治作用、掀起反中亂港風波的是輿論武器，這就有大漢奸黎智英的《壹傳媒》、爛果報的妖孽之生。它把洋奴漢奸、港英餘孽、反共反華政客、部分港人的賣港反中「訴求」凝聚起來，大造輿論，妖言惑眾，引賊入關，又是大呼英夷舊主子回來，又是大叫「為美國而戰」，又是哀求「國際社會」支持他們「反抗中國」。

今次他們發動的反修例暴亂、「顏色革命」和奪權鬥爭，美國旗、英國旗、港英旗到處狂揮亂舞，集會上他們叫嚷「特朗普解放香港」、「制裁中港官員」。他們狂呼亂叫，老英、老美自會作出「積極反應」也。