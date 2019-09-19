港鐵列車出軌，不禁令人想起「車毀人亡」的預言。回歸前，時任中英聯合聯絡小組中方代表的陳佐洱曾以這四個字警告港英政府，不要濫增福利等公共開支，以免掏空庫房，造成財政危機。如今香港財政充盈，完全沒有問題，反而政治危機愈演愈烈，「車毀人亡」隨時一語成讖。今次沒有搞出人命，總算是不幸中之大幸，但下次呢？

紀綱一廢，何事不生。有網民將列車出軌意外與近期連串暴力示威掛鈎，認為可能涉及人為因素，有人甚至形容為喪心病狂的「恐怖襲擊」。應該說，在沒有調查結果之前，所有猜測都只能是猜測，但所有可能性都不能排除，尤其是黑衣暴徒到處打砸破壞，港鐵本已滿目瘡痍，更有內鬼作祟，誰也不敢保證今次意外沒有涉及人為因素。反對派不是揚言「攬炒」嗎？早前他們發起圍堵機場，就有一批人闖進機場快綫範圍，將鐵枝、石頭等雜物拋入路軌，此等行徑與恐怖活動已沒有甚麼分別，如果當時有列車經過，恐怕早就車毀人亡了。

退一步說，即使今次港鐵列車出軌只是偶然的意外，也足以發人深省。災難總是在混亂的時候發生，聯想到最近香港發生的種種奇形怪狀，今次意外似乎帶來某些警示。正如漢代思想家董仲舒所說：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」這就是「天人感應」的道理，列車出軌無疑是上天對港人示警，如果尚不知變，傷敗也就無可避免。

香港本是福地，風調雨順，如今淪為亂地，多災多難，難道還不足以令港人反省？當然，對於反對派尤其是幕後黑手而言，這也許正是他們想見到的結果，不搞死香港，他們如何向洋主子交代？如何邀功討賞？他們將七百萬港人綁上列車，開向萬丈深淵，而許多人依然沉迷不醒，不知車毀人亡的危機就在眼前，這才是最可怕最無奈的事。