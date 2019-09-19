周二東鐵發生罕見出軌意外，八人受傷，事件成因現在還在調查當中，運房局局長陳帆不排除任何可能性。有人揣測會不會是反對派的陰謀，近日港鐵成為示威者的攻擊目標，燒車站砸爛設施成為家常便飯，進一步對路軌落手腳也不足為奇，但調查相信充滿難度，幸好這次事件中沒有人喪命，否則隨時變了一宗無頭公案。之前沙中線紅磡站月台爆出短筋醜聞，乘客恐變「沙中人」，有指背後暗藏驚天陰謀，破壞特區繁榮安定，想不到陰謀論同樣延伸到歷史悠久的東鐵。

有報道指港鐵職員認為並非人為破壞，但人所共知港鐵內部「深黃」分子極多，有車長曾經在車廂廣播替示威者打氣加油，瓜田李下，港鐵及警方絕對不能掉以輕心，一定要徹查成因，防止同類的事件發生，保障乘客的安全，亦要追究責任，揪出幕後黑手。

不但陰謀論惹人憂慮，這次東鐵出軌事件亦反映香港因為示威風暴，荒廢了民生建設事項。港鐵近年發生多宗事故，疑似系統老化，維修保養一直令人關注。自從爆發反修訂《逃犯條例》風波，全城捲入政治爭拗，政府幾乎等於停擺，特區百廢待興，是否真的要等暴亂平息之後，我們才能專心專注回到切身的生活問題呢？香港政治化，國際金融中心岌岌可危，把香港變成另一個亂紛紛的烏克蘭，是否出路更勝有光明遠景的粵港澳大灣區？

年輕人熱血衝動，容易受人唆擺，有一定人生經驗的成年人應勸導他們冷靜下來，為自己的前途着想，更不應從旁搖旗吶喊，甚至出錢資助他們去上街衝擊。你們躲在冷氣房中說支持，原來是支持去死，推別人上去抵受催淚彈。這算哪門子的正義啊？一日集中搞政治，社會更加撕裂，永遠都沒修補的機會。港鐵出軌始終有修復的日期，一國兩制出了軌，恐怕難有回頭路。這次事件，就當作是上天的警示吧。