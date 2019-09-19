「馬照跑，舞照跳」六字真言，終於經不起考驗，不到五十年，象徵資本主義社會繁榮絢爛一面的國際知名大型夜總會「中國城」以及「大富豪」年前相繼結業，「舞照跳」絃歌不絕的日子一去不復返，想不到「馬照跑」一樣危危乎，「五十年不變」竟然不過半！

立法會議員何君堯名下馬匹「天祿」被編排參加九月十八日晚上七時十五分在跑馬地馬場舉行的第一場賽事，由於之前有網民在社交媒體PO文「WE WANT YOU 九一八，探何妖。九月十八日跑馬地夜馬，何君堯旗下馬天祿跑19:15第一場，一齊為何執業律師送上祝福」，香港賽馬會就認為大事不好，必須有以肆應，於是作出史無前例、破天荒的停賽決定：「鑑於馬迷、騎師和員工的安全及馬匹的福祉可能受到威脅，香港賽馬會今天（九月十八日）宣布，取消原定於今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。馬會在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全。馬會一直密切監察香港近日的情況，並就今晚的賽事進行全面的風險評估，最終決定取消今晚的賽事，以確保人馬安全。」馬會發言人又說：「我們關注到跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，跑馬地馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，以及馬迷、騎師、馬會員工及馬匹今晚進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素。」

賽馬投注額逐年增加，政府徵收的博彩稅水漲船高，想不到一位涉嫌捲入「七二一」元朗恐襲事件，又自恃有西環撐腰的立法會議員的言行，引發網上爭議，就可以令香港賽馬會遽然宣布取消九月十八日跑馬地馬場舉行的八場夜馬賽事，意識形態無分黃藍白黑，政治立場不論左中右的廣大馬迷，肯定異口同聲說不，香港賽馬會主席周永健、年薪超過一千萬元的行政總裁應家柏及受薪董事，必須向廣大馬迷以及公眾講清楚說明白。

只不過是網民在社交媒體吹水要去跑馬地馬場「祝福」何君堯，馬會就煞有介事防患於未然，決定取消全晚八場賽事。馬會如相信會有人在馬場「探何妖」，影響賽事進行，找個理由讓其名下馬匹退出賽事不就解決了嗎？馬會如今取消全晚八場賽事，這對有馬匹參與「九一八」夜馬賽事的馬主公平嗎？今後何議員名下的馬匹報名參賽被編排出賽，如又有人表示去馬場「祝福」，馬會是不是又會宣布全日停賽呢？

香港賽馬會因「九一八」停賽事件，已陷入一個方寸大亂的困局。