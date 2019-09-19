浸大學生報記者採訪反修例暴亂期間，因為被警方從身上背包搜出一柄九吋長生果刀而被捕，事件引發浸大學生不滿，兩度包圍及殺上逸夫行政樓喝令校長錢大康與他們對話。第一日因為錢不在校內，大學生暴徒即打砸校長室大門及玻璃並到處破壞，更包圍及辱罵兩名不肯譴責「黑警」的新聞系教授。

但見二人頭耷耷被大學生用粗口狂鬧，一粒聲也不敢出，猶如當年文革重演，只差未被學生在他們頭上戴高帽和掛牌子而已，真是我見猶憐。惟細心一想，教不嚴，師之惰，大學生暴徒愈來愈兇殘，愈來愈暴戾，愈來愈無法無天，別說尊師重道，就連對人的基本禮貌也沒有，這些人之患難道沒有責任？

浸大校長錢大康昨日向全校師生發出電郵，表明不接受任何形式的暴力行為，將對涉事學生展開紀律程序。遲來的強硬表態不但不能令大學生迷途知返，反而激起更大怒火，昨日再度又圍又兇學校管理層。事實上，月前錢大康曾在校內與學生對話，聲稱會為被捕學生作出支援，但因為不肯譴責警方而令大學生極度不滿，當日已見學生粗口橫飛。詎料現在變本加厲，不但要強迫學校譴責「黑警」，更要學校對學生作出學業、法律及經濟支援，言下之意是即使學生幹盡暴力違法之事，校方不但不能追究，更要無條件、無後果和無後顧之憂地讓他們繼續鬧事。校方不能全部滿足他們的訴求即訴諸暴力，聲大夾惡，到處打砸，世界上還有比這更橫蠻無理之事嗎？

自作孽，不可活。正是大學管理層一直姑息養奸，助紂為虐，甚至有校長曾形容佔中學生「為天地立心，為生民立命」，將學生置於聖人的高度，終於養出一批目無尊長、無法無天的大學生暴徒。錢大康及教職員開始的時候不敢指正學生做錯，反而溫溫吞吞，諸多包庇，現在自食惡果，除了說一句抵死，夫復何言！