反對修訂《逃犯條例》之亂再鬧下去，香港會成功擺脫中共，走向獨立嗎？呵呵！有可能，有可能，所謂「世事無絕對」，如此三日一小鬧，五日一大鬧，阿爺不勝其擾，說不定就主動棄城而去，讓咱們自生自滅。獨立分子由是得其所哉，邊唱着那首歌名不倫不類、歌詞文理不通的《願榮光歸香港》，邊構建他們心目中的所謂「烏托邦」。

咱們這烏托邦嘛，形式特別，舉世獨有，這裏的人視警察如寇讎，所以得馬上解散警隊。警隊既不能有，大抵更不會成立軍隊吧，那治安怎辦？有人提議成立民間自衞隊，他話音剛落，馬上給群眾包圍痛打一頓，說自衞隊發展下來，豈不是變成另類警隊？提議者居心叵測，想必是鄰近地區派來的奸細，這種人不打不行。

自此之後，沒有人再敢提議成立保安隊，於是人人為求自保，出街可以不帶手提電話，但不能不帶刀槍棍棒。香港成了無警之城，別的生意難以經營，武館卻門庭若市，男女老少爭相入學。

下等志氣者，但求在武館學得一招半式，在被襲時能夠自我防衞。中等志氣者，希望學到一套近身搏擊術，成為富人的保鏢。到時候保鏢已成了最高薪行業之一，遠勝於律師、會計師，但是勝不過醫師，因為每天有大量市民因打鬥而受傷，醫館跟武館，生意是一般興旺。至於具上等志氣者，當然不會甘於當保鏢，鞍前馬後供人驅使，他們大多會立志成為匪首，嘯聚山林，打家劫舍，做沒本錢的買賣。

這裏沒有警察，但能有政府嗎？也不能。反修訂《逃犯條例》運動能夠成功，靠的就是「冇大台」戰略，咱們當然要秉承這種革命精神，打倒一切做大做強者，絕不能成立任何行政機關。如此一來，香港的路該如何走下去？我不知道，但不要怕，要堅信榮光最終必歸香港，就讓咱們繼續高歌吧！