香港步入衰世，似乎劫數難逃！不是嗎？最近因衝突事故頻頻被「慘不忍睹」地破壞的港鐵，日前又發生罕見的出軌事故！港鐵搜證發現出事路軌有多處裂縫，不排除因路軌上有外物、路軌有缺損或列車部分設施運作不當所致。

今次出軌，列車斷開兩截，正如有受驚乘客坦言「好彩無反轉」。從網上流傳片段可見，由車卡出軌到列車停下，期間車廂外沙塵滾滾，乘客驚惶，不少女士尖叫嚎哭，情況混亂！三卡甩脫，幸而沒有人死亡，八名乘客受傷，五人送院，情況穩定，可說是不幸中之大幸！

有學者認為，事件可能與路軌或車輛損耗有關。據悉，出事列車運行逾三十年，雖然曾經翻新並且定期維修，然而，畢竟運行咗咁耐，內部機件有可能會退化。資料顯示，二○一一年港鐵被揭發未有公布多宗路軌斷裂事故。今次出軌前，也曾更換了一條八米長的路軌，其高層就話與脫軌無關。點講都好喇，真相或許要待專家調查完成報告，不過，老朽都係要提醒港鐵高層，切勿只靠「目測」，要每夜加強「實測」，不可靠估，此所謂「唔怕一萬，最怕萬一」也！

黃台之瓜，何堪再摘？港鐵列車近幾年來頻頻出事，好似信號故障、伺服器故障；尤其「中邪」嘅係，去年十月中旬完成新信號系統測試後，無法重新啟動舊系統，搞到四線全癱瘓！又如今年三月中旬，兩列空載列車於荃灣線測試新信號後備系統期間，於來往中環至金鐘路軌「鉸剪位」相撞，一名車長右腳受傷送院。

一個每日載客量達五百多萬人次嘅集體鐵路運輸系統，近排頻頻發生「慘不忍睹」的不幸事故，令人聯想起香港是否氣數已盡，是否會「車毀人亡」咁大劑？「衞青不敗由天幸，李廣無功緣數奇」，李廣驍勇善戰，打匈奴次次都輸！次次考第一嘅人治港，又係搞出個大頭佛，是氣數已盡還是命運作弄？