美國眾議院終於對運輸部長趙小蘭展開通華調查，政壇勢必掀起一場整肅風暴。趙可能只是頭盤，她的丈夫、共和黨二把手麥康奈爾才是主菜。

趙家的船業王國美國福茂集團與中國有着千絲萬縷的關係，始創人趙錫成與不少北京和香港的巨賈打慣交道。趙小蘭最為人詬病的地方，是縱然她堅稱沒有在帳目上收受福茂或中資任何利益，但透過陪同父親接見福茂的生意夥伴，炫耀自己內閣成員的身份，就足以用人脈牌為家族撈取大量生意。趙甚至被人懷疑利用制訂政策的公權力，打壓美國船業發展。她也多次攜同家人訪華，為求洗嫌，她兩年半以來已四度取消中國行程。

麥康奈爾近日為香港事務批評中國，不要以為這就代表他反華。他只不過為勢所逼，一個見人講人話、見鬼講鬼話的政客而已。有美媒報道指出他對《香港人權與民主法案》未明言支持，示範了甚麼叫真正的兩面三刀。他是參議院的多數派領袖，很多在眾院呈上來表決的法案往往就葬送在他的手中，使他成為民主黨的眼中釘。他與趙小蘭這個利益共同體，一個控制國會，一個控制政府，眾院的調查目的正是找出他們憑職務之便通華的證據。

麥氏得到岳父逾二千萬美元資助已是舊聞，以前不追殺，意味它已獲合法認可。今次調查可能會聚焦趙小蘭有否及如何藉運輸部批出基建合同，向肯塔基州的商家利益輸送，以報答他們在麥康奈爾的競選活動上鼎力支持。這些證據全就藏在部長辦公室之中，這個國家其實比很多人心目中可能還要腐敗。

調查第一步，是勒令趙小蘭交出與六妹趙安吉的通話紀錄。為何鎖定這個女子？皆因趙安吉在上屆總統大選落幕十天後就被中國銀行任命為董事會成員，也是Facebook老闆娘之一，身份極為敏感。今次的整肅風暴非同小可，定必牽連甚廣，美國為把中國勢力趕出政商界，恐怕會錯殺不少華裔良民。