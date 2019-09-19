明年舉行的美國大選，很可能上演一場「老人大戰」。現任的特朗普到明年已是七十四歲高齡；民主黨的幾個大熱人選，前副總統拜登明年七十八歲，佛蒙特州參議員桑德斯七十九歲，連最「年輕」的麻省女參議員沃倫亦已七十有一。美國國內對這種「老人政治」不滿者大有人在，其中一個正是前總統卡特。

快將九十五歲的卡特，早前打破老布殊的紀錄，榮膺最長壽卸任總統，由這位老資格的領袖來批評「老人政治」，相當有意思。卡特日前在一場演講中回應觀眾提問時表示，就算他年輕十五年，相信也不能承擔總統的重大職務，認為參選總統應設年齡上限。儘管沒有指名道姓，但除了沃倫之外，不管是拜登抑或桑德斯，完成下屆任期時均年滿八十歲。

卡特是最年長卸任總統，但他在一九八○年競選連任時只有五十六歲，結果卻輸給了當年六十九歲的列根（在特朗普上任前，列根一直是上任時最年長的總統），某程度上也可說是「老人政治」的「受害者」。

當然，卡特也只是「一家之言」，為總統參選訂定年齡上限，涉及複雜的法律程序，短期內根本不可能成事。但不管怎麼說，在競爭激烈的民主黨初選裏，「年齡牌」卻是其他參選人攻擊拜登等人的最就手武器。在一場電視辯論會上，奧巴馬時代出任房屋及城區發展部部長的卡斯特羅突然對拜登發難，前後兩次質問他「是否忘記了兩分鐘前說了甚麼」？在談到結構性種族主義問題時，拜登建議家長可以用錄音機教導子女言語技能，結果遭受另一對手、新澤西州參議員布克嘲諷「不知人間何世」，謂自己「已記不起對上一次在哪裏見過錄音機了」。

儘管卡、布等人的攻擊被指太過露骨，未能為他們帶來多少支持，而最新一項民調亦顯示，過半選民並不介意總統參選人的年齡，但拜登仍然不敢掉以輕心，承諾選前將公布個人醫療紀錄，並對媒體放風，指醫生認為自己身體「棒極」。這其實是年齡偏高參選人所慣用的策略：歲數明擺在那裏，想否認也不行，這時候可以向選民「兜售」的，無非是「從政經驗」以及「老當益壯」。針對後者，拜登的團隊着實費了不少心機。有報道指拜登入夜後便精神不濟、思路緩慢，拜登團隊便發放在晚間舉行的競選活動，證明拜登並非如特朗普所言的「瞌睡喬」。而桑德斯近日取消多場活動，但強調只是因為電視辯論後「失聲」，復原後將重新投入「積極進取」的競選日程。至於沃倫，早前被拍到在紐約車站快跑趕乘火車，以具體行動證明自己「生龍活虎」、「健步如飛」。

說到底，選民的口味有點像時裝潮流，雖則多變，實際上周而復始。他們在老布殊後可以換上年輕的克林頓；在小布殊後又可以換上言必稱「改變」的奧巴馬。反而特朗普的個案比較特殊，他既是七旬老人，又是政治菜鳥，其當選更多是民眾對傳統政客所投下的「不信任票」。在這種情況下，拜登們是否應該繼續按尋常套路出牌，強調自己「經驗豐富」，似乎還可再三斟酌。