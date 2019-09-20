產評：美鬧錢荒掀波動　重啟量寬雙刃劍

最近美國貨幣市場鬧錢荒，致使聯儲局十年來首次向金融體系注資萬億以維穩短期利率。市場正高度關注，若美國短息持續波動，美國或須重啟量化寬鬆(QE)以力挽狂瀾。全球央行又再集體放水的結果，是股、樓等資產再次水漲船高，惟且別忘記，資產泡沫的本質是易放難收，只怕貨幣政策最終落得進退失據，各大央行騎虎難下！

今次美國銀行體系出現儲備不足的情況，原因之一乃短期融資需求上升，皆因九月中正值公司繳稅限期，以及近周美國財政部拍賣新一批國債，抽走市場資金。其次是早幾年聯儲局執行縮表之下，令儲備金由2014年的高位2.8萬億美元回落至目前僅約1.5萬億美元，扣除須符合監管要求的基本部分，實際上可用來應付短息波動的資源有限。

近日美國短息一度飆至破紀錄的十厘，持續波動的後果，乃增加企業的融資成本，影響經濟活動，加快淘汰財政實力較遜的企業，或為金融體系帶來不穩定。此外，2008年美國金融危機爆發前，亦曾出現金融機構資金斷纜，隔夜拆息飆升的情況，故見今次聯儲局亦不敢怠慢，火速入市注資，難免予人山雨欲來風滿樓之感。

隨着美國九月份議息會議決定再減息四分一厘，貨幣政策的客觀變化，或會促使聯儲局於稍後時間檢討資產負債表的情況，透過重啟量寬來讓市場流動性得到合理的擴張，以免短息波動帶來新的危機。

若然美國還是要步歐洲後塵，減息兼量寬，短線似可解困，但中長期必然帶出新的問題。試想想，當歐美市場都在減息放水，過剩資金的出路不外乎是炒作資產價格，這只會深化經濟結構的問題，不見得能為經濟前景找到出路。

當前美國貨幣政策之難，實際上與複雜的政治和國際形勢有莫大關係。這包括明年美國總統選舉、中美貿易戰、中東局勢緊張令國際油價波動等等。此外，經濟由舊轉新模式的過渡期下，營商環境變化，結合人口老化加快等情況，令傳統的通脹和失業率等數據參考性要打折扣。從現時美國聯儲局委員對息口前景看法的不一致程度，可見端倪。

蜃樓海市幻無邊，太白撈月一場空。貨幣政策既以利率主導，如今各大央行只管繼續壓低利率來刺激經濟，甚至謀求重啟量寬放水，令資產泡沫走向極端，所營造出的經濟復甦虛景，只怕為時一次比一次短暫，並為新一輪金融危機埋下伏線。