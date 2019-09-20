世界視線：通用汽車大罷工　特朗普如何應對

美國通用汽車與工會就新合約進行的談判破裂，該公司在全國的四萬多名工人宣布罷工。美國總統特朗普口口聲聲要復興製造業，今次罷工潮不啻於一盆冷水兜頭淋。

今次罷工肇因於勞資雙方未能就工人的薪酬、醫療保險以至公司利潤分成等達成協議；而對於罷工造成的每日經濟損失，估計由一億至四億美元不等。有人計過數，以通用汽車目前的流動資產計算，再通過向客戶延期交貨等措施，多撐兩個月相信問題不大。反觀發動罷工的美國汽車工人聯合會（UAW），據報坐擁逾七億美元「罷工基金」，以向四萬多工人每人每周發放二百五十美元計算，足可支撐超過一年。最大的問題是，工潮拖得愈久，對整體經濟造成的負面影響將愈大。有經濟分析師估計，如果罷工到年底仍未得到解決，GDP將減少零點二個百分點。

對於爭取連任的特朗普來說，通用汽車這場罷工潮無疑是個燙手山芋，到底是撐企業抑或撐工人，特氏連日來不置可否，除了不痛不癢地表示如果勞資雙方願意，聯邦政府隨時可以介入調停，再不然就是「倒果為因」，指摘通用在中國和墨西哥建廠。特朗普這種模棱兩可的態度，其來有自。UAW本身是一個親民主黨的工會組織，一六年大選，僅有不足三成會員把票投給特氏，比率還低於○八年的麥凱恩以及一二年的羅姆尼。這也解釋了為甚麼民主黨一眾參加初選的政客像天上掉下餡餅一樣，爭相發聲「與工會工人站在一起」。其中前副總統拜登○八年時主導協助通用汽車紓困，如今卻「驕傲地支持UAW」，形成鮮明對比。

這就是在野跟當家的分別。正如特朗普競選時可以誇誇其談，「讓美國再次偉大」、「僱美國人，用美國貨」，一句比一句動聽。實情是「商人無祖國」，工會勢力太大，他們必然會往其他地方投資。最近熱播的紀錄片《美國工廠》，講述中國玻璃大王曹德旺往俄亥俄州投資，廠房前身正是通用車廠，曹氏斷言「通用就是死在工會上」，不知特朗普作何感想。