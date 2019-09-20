功夫茶：東網瀏覽破八億　傲人佳績靠賞識

有人話：你喺中環大叫一聲，七八十人聽到，可能冇人回頭望你一眼，皆因香港人生活節奏太快。但如果功夫茶話畀大家知，東方報業集團網站《on.cc東網》，近三個月來嘅瀏覽量由四億五千七百幾萬，火箭飆升至八億三千五百萬，升幅逾八成，係咪證明香港人生活節奏幾快都好，好嘢梗有人望完又望呀？

各位街坊，賣花不必讚花香，王婆賣瓜亦不必自賣自誇！有麝自然香，瀏覽量及手機應用程式下載量冇得造假。冇嘢㗎，好嘢自然多人欣賞，功夫茶在此向捧場嘅讀者衷心講聲多謝！我哋係唔會因為瀏覽量破八億而驕傲！相反，本着專業精神，必更努力，同時更加貼緊時局，謹守崗位，精益求精！

嗱，功夫茶睇過一則軼事。話說有人登上一座高山，見到涼亭上有幅楹聯：「到此已窮千里目，何須更上一層樓。」好明顯，寫此對聯嘅人好滿足現狀，眼睛自然唔想睇得更遠。據悉清朝時有人改之：「到此已窮千里目，誰知才上一層樓。」幅對聯改咗三粒字，境界即刻唔同晒！功夫茶只係想講，《on.cc東網》仝人絕不會因為瀏覽量勁升、APP下載量激增六倍而有絲毫自滿，反之，仝人將懷着謙虛心情，深知要再上層樓，除咗更努力，也必須投放更多資源，當然，更有賴各位讀者不斷嘅鞭策同埋支持！

時局動盪，政府無能，止暴制亂淪為空談，警民衝突持續升溫，社會撕裂益見嚴重，而東網正是哪裏有事發生，即時往哪裏去，俗語云「兵貴神速」，採訪新聞何嘗不然？呢一方面，東網永遠快人一步，永遠無間斷緊貼現場，功夫茶深信呢個正正係得到讀者厚愛嘅原因。胡適說：「天下沒有白費的努力」，東網仝人必更努力登高上層樓，永不言倦，做足一百零一分！

好嘢唔怕一講再講，提提大家，本月二十五日《東網新聞台》強勢出擊、華麗登場！「東網正點新聞」由經驗豐富嘅專業主播為大家報道本港、兩岸同埋國際重點新聞，每小時更新，務求為讀者提供快靚正資訊同埋宏觀角度，咁就唔怕「袖手乾坤看日斜」，時時留意住天下大小事，增廣見聞，梗係冇蝕底喇！

再講啊，香港步入衰世，妖言惑眾之歪論邪說特別多，之不過衰世仍有清流，各位街坊，多啲入嚟收睇《東網新聞台》嘅王牌評論節目啦！政府施政點廢柴、無良政客點無恥、漢奸契弟點禍港，聽得多高人鞭辟入裏、一針見血嘅評論，日子有功，功夫茶包保你觸覺變得敏銳，唔會「矮人看戲何曾見，都是隨人說短長」！