神州觀察：權貴二代入名校　寒門子弟當陪讀

雲南昭通一所名校的新生推薦人名單日前曝光，據指是校長親自為開後門入校的學生編班，名單上的推薦人非富即貴，不是秘書長就是總裁，事件再次折射出內地教育腐敗的亂象。

涉事中學為昭通市第一中學，是一所擁百年歷史且為該市辦學水平最高的中學。不過有網民近日發布一張編班名單，表上印有學生姓名、性別、考試總分，更設有一列選班和推薦人。名單顯示，大部分推薦人均是有頭有面的人，包括常務副區長、醫保局局長、企業總裁、科長等，而第一名更是昭通市人民政府副秘書長。

新生分班，基本原則還是好學生和弱學生互相搭配，力求各班基本持平。突然間插進了秘書長、局長等官員干預，校方自然左右為難，不止是學校經費資源要依靠政府，面對的不是領導就是資助企業老闆，誰的面子都要給，結果照顧了極少數，忽略了大多數，曝光了醜聞，糟蹋了名校。

上述亂象，其實全國各地普遍存在，主要原因之一，就是內地教育資源分配不公，各地重點學校制度人為製造差距，加劇了基礎教育領域內部資源配置的失衡，導致在同一地區、區域內的學校之間差距拉大，造成了一批基礎薄弱的「差校」、「垃圾學校」。把學校、學生分為不同等級，為了選拔少數「尖子」而使多數少年兒童的利益受損，這種強烈競爭性的教育，是造成「應試教育 」的重要基礎，也是教育腐敗以及權貴子女集中名校的根源。

教育公平歷來被視為社會的公平底線，公辦學校屬於公共教育資源，學校無權自定違背社會公平的規則，沒有理由拿公共資源做利益交換的籌碼。但現實是，有權可以進名校，有錢可以交擇校費、贊助費進名校，甚至連學生分班都要分貴賤，靠自己努力進入名校的平民子弟自然就被當作陪讀，這也是當今內地社會矛盾愈演愈烈的原因之一。事實上，不僅教育資源，內地幾乎所有資源都向權貴傾斜，包括住房、社會保障、醫療，以致社會階層分化日益懸殊，權貴通吃一切，在競爭中佔盡先機，他們靠的不是聰明才智，而是權力和金錢。最難過的是，當權貴子女隨便可上名校之際，西部偏遠山區的貧窮孩子卻還要攀懸崖或溜索過河上學。

放眼當今神州，貧富分化已逐漸代際傳遞，低階層者進入較高階層的困難愈來愈大。權貴子女一個個進身名校，等待他們的是錦繡前程和平坦寬闊的人生，而寒門子女卻要在社會的底層絕望掙扎，他們一到人世間就已輸在起跑線上，他們輸的不是智商與能力，只是輸在機會不平等，輸在沒有一個官爸或富媽。一個愈活愈精彩，一個愈活愈無奈，兩相對照，令人無語！