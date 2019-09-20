正論：經濟寒風吹遍　豈止吉舖湧現

花落不堪問，春光半已空。短短三個多月，香港由盛世淪為衰世，百業蕭條經濟插水，暴力遍地開花，旺區吉舖湧現，十一更可能史無前例地創下「零」內地團紀錄。反對派、示威者、縱暴派求仁得仁，可憐基層市民手停口停，率先成為「攬炒」犧牲品。

暑假一直是旅遊及零售旺季，但暴徒每個周末和周日四處堵路縱火，甚至連閒日也不放過，不止嚇壞旅客，市民消費意欲亦大減。銅鑼灣、尖沙咀等旺區的大型商場固然水盡鵝飛，一些小商場同樣門堪羅雀。銅鑼灣東角道一個專門出售服裝潮物的小商場，過去一百四十個舖位近乎百分百租出，現在起碼有七個吉舖，商戶紛紛要求減租。在該處承租八年的藥妝店店主坦言生意暴跌，試過全日未開過一張單，九月淡季生意更不堪設想；葵涌、旺角的小商戶也好不了多少，過去人頭湧湧的場面不復見，有店東慨嘆交租後連員工薪金也難以支付，或考慮結業離場。

上述情況只是市道蕭條的冰山一角。旅遊業是今場政治風暴第一個受害者，今個月首兩周內地旅客暴跌九成，有旅行社至今未收到一團十一內地團，加上煙花取消，影響外地旅客訪港意欲，大量導遊和酒店從業員被迫放無薪假，連酒店經理也要兼職洗碗，情況前所未見。事實上，過去從不減價的五星級酒店，現在也不得不紆尊降貴劈價招客，業界正面臨怎麼樣的寒冬，不言自明。

說來可悲，香港本來是太平盛世，市道興旺，近乎全民就業，偏偏有些香港人活得不耐煩，非要親手搞死香港不可。示威者為了逼迫港府就範，揚言犧牲經濟或別人利益也在所不計。問題是，受波及都是議價能力最低的基層打工仔，這些人手停口停，「攬炒」跟逼死他們無異。反觀港府高官繼續坐享高薪厚祿，大財團大商賈繼續毫髮無損，這樣的「攬炒」到底有甚麼意義？更不可不提，早前沙田一對夫婦揮刀恐嚇反修例示威者而被捕，他們正正是因為示威暴潮而無工開的旅巴司機，某程度來說也是受害者。繼續「攬炒」還會引爆多少民怨炸彈，製造多少社會悲劇，誰也說不準。

過去香港遇到經濟危機還有內地可以依靠，由沙士到金融海嘯莫不如此，但時移勢易，內地經濟同樣形勢嚴峻，何況美國總統特朗普已將香港局勢和貿易戰掛鈎，美國國會又極大可能通過《香港人權與民主法案》，北京被美國捏住咽喉，這也是中央對香港亂局由「決不坐視不理」變成放任自流的主因。加上中港矛盾愈演愈烈，讓香港自生自滅漸成內地主流民意，香港要走出困局只能靠自己。

無奈的是，特區政府雖然坐擁龐大財政儲備和行政資源，卻不肯採取斷然措施急救經濟，一百九十一億元派糖方案對微小企幫助輕微，而且要待立法會復會通過，落實無期。財爺陳茂波接受內地官媒訪問，猶重複香港經濟將陷入衰退的廢話，卻不見他拿出止暴制亂和振興經濟的方法。香港在一班高薪低能的庸官掌舵下，隨時遭受滅頂之災。