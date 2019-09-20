中學生反修訂《逃犯條例》平台，表面上是由個別中學生組織。可是，平台成立之後，中學生分組討論，卻有中學教師輔導，也有社工作心理輔導。平台的組織以及涉及的物資，很難令人相信是個別中學生籌辦的。教師、社工是自發合作，抑或他們便是這個平台實際的主辦者，或另有人和組織來安排他們為這個平台服務？

教師的輔導是甚麼？是把反修例的文宣工作向中學生解釋，進一步深化他們的迷信？抑或是把反修例的事端、演變平實、客觀地向中學生解說，提出各種問題和可能性，引導他們去分析政府與示威暴民的行為合理與否，分析暴亂對香港法治、社會發展的可能影響等等？

教師不是像宗教人士單方面的傳道，不過，觀乎中學不少通識科老師的教學，中學生這個平台以反修例為名，很難相信這些參與的老師會平實、中肯地引導輔導學生。以他們成年人的能力，背後組織的勢力，少不更事和閱歷未深的中學生，即使怎樣聰明，也不易對今次事件的演變、影響，在老師的「輔導」下可以有獨立的思考。

老師輔導下的中學生平台，結果又是另一個政治宣傳的機制，更何況，在老師輔導之下，還有同樣政治取向的社工輔導，以及表面同情，實則屬同路人的媒體探訪、監督。天羅地網下，中學生怎樣可以逃脫呢？要說「網開一面」，對中學生實應網開一面，讓他們自由自主地學習和認識實際的、不受政治宣傳污染的現實。

反修訂《逃犯條例》作為政治主張，反對政府有關政策是市民的自由。但是，反修例的言行有法例的規範，不能任意妄為，毫不負責。

此外，反修例的游說宣傳工作還有一個道德規範，一是不能弄虛作假，要實事求是，不能製造謠言。二是要保護未成年的青少年，不能故意借用各種方法誤導他們走上某些政治方向。三是教師、社工等專業人士要有專業道德與操守，不能藉着在體制之內與學生及青少年的信任關係，利用他們來作政治宣傳和招募。

民主政治不但有選舉爭奪政權的目標，更應該有道德原則，不能不擇手段，更不能為短期的政治利益而犧牲社會大眾長遠和整體利益。否則的話，這便是反民主、反自由的錯誤傾向和做法。

政治運動一走上誘導和拉攏青少年參加，便是歪路，至於像今次反修例事件那樣，把青少年推上暴亂的破壞前線，更是沒有道德、公義的邪惡行為。極權式的法西斯主義、恐怖主義，多由此而生。