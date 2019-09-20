反修例暴亂愈演愈烈之時，北京曾一度強硬，認為香港已到「生死關頭」，為平暴調兵遣將，逾萬武警在深圳舞刀弄槍，日日操練；駐港解放軍換防，展開軍演；中央政法委揭露黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁「禍港四人幫」，發出捉拿漢奸賣國賊、斬斷暴亂黑手的強烈訊息。這時又傳出北京要求香港在十月一日前止暴制亂。一時間，局勢相當緊張，反中亂港之人和暴亂分子惶惶不可終日，不少人各自尋求逃路。而被暴亂禍害得苦不堪言的香港市民、愛國愛港陣營則看到希望，頗為振奮。

這時候，暴亂的最大後台老闆——組織策劃者，人力、財力、物力、情報工作的最大支持者——山姆大叔，立即搖晃臂膀、張牙舞爪打橫出現，總統特朗普一再教訓北京必須「用人道方式」對待暴徒，一再聲稱要將中美貿易談判和這場香港風波綑在一起「討論」；老美國會則拋出干預香港事務的「人權法案」，向中港施壓。

與此同時，老英、老德、老加、老澳、歐盟等「西方陣營」也氣勢洶洶的向北京興師問罪。這時，處在風暴中心的林鄭月娥倒是「氣定神閒」，似乎很有把握，只要有老美、老外出手，一通拍打，北京就不敢「亂來」。果然，她「不失時機」的再次「按既定方針辦」，繼續綏靖，推出甚麼「對話平台」，撤回修訂《逃犯條例》。

這時，北京也放出「不存在十一之前解決香港暴亂問題」的空氣。有此種種「保障」，十一之前反對派和暴徒當可更加放手大幹，不必擔心「共軍平亂」也。而老美則能拿着香港這個火藥桶、爛攤子，在貿易談判中要挾北京，索取利益。這場過招，北京又敗，香港又敗。嗚呼！改革開放四十餘年，香港回歸二十餘年，未見這麼窩囊過、敗得這麼難堪過！

時下，距十一不足兩周，暴亂持續升級，烽火漫天，狼煙四起，暴徒們狂燒五星旗、狂毀十一橫幅，他們已經下了戰書，在十一之日或前夕，要以更大的暴亂和破壞行動把十一搞成「國喪」，搞得天翻地覆。嗚呼！七十年來，紅朝未曾在自家土地上受此大辱也。