所見既可駭，所聞良可悲。浸會大學學生連日來包圍和打砸行政樓校長室，甚至辱罵教師，理由竟然是不滿一位新聞系學生因為身藏九吋長生果刀而被警方拘捕，簡直匪夷所思。如果這班學生想爭取所謂的公義、討回所謂的公道，應該去警署抗議才對，為何拿校長和教職員出氣？難道校長可以命令警方放人？

跟無賴講道理，等於對牛彈琴。正是這間大學，去年曾發生學生佔領校內語文中心並爆粗辱罵教職員的醜聞，可見此等行為已成為該校學生的傳統，他們都是在暴力中「浸大」的。有人說當今部分大學生比黑社會更不如，一點也不誇張，黑社會還懂得盜亦有道的道理，起碼服從老大，尊重前輩，而部分大學生則連最基本的做人道理也不懂，連最起碼的是非觀念也沒有，更不要說甚麼尊師重道。這種大學還值得辦下去嗎？這種未來主人翁還值得網開一面嗎？

學校是社會的縮影，社會風氣如何，校風也必如何。當今香港狂躁不安，禮崩樂壞，學生胡攪蠻纏也就不足為奇。君不見，有人企圖到馬場搞事，馬會因應公眾安全而取消賽事，本是無奈之舉，詎料有人不去譴責搞事者，反而指摘馬會對馬迷不公，這究竟是甚麼混帳邏輯？還有，前日有批愛國愛港人士在尖沙咀唱愛國歌曲，照例遭到黑衣暴徒圍堵辱罵，這又是哪門子言論自由？在中國的特別行政區，舉美國旗唱美國歌被視為「榮光」，舉中國旗唱中國歌反而有罪，世界上再也沒有比這更荒謬的事。

同樣不可思議的是，日前有人入稟法院，要求防暴警察及速龍小隊展示警員編號，以便公眾辨認云云。黑衣暴徒戴着口罩頭盔鬧事，連開記者會也不敢以真面目示人，反而防暴警察被要求展示編號，這豈止是顛三倒四，簡直是精神分裂。他們到底有何目的？是為了方便對警察起底恐嚇？如果防暴警察展示編號，黑衣暴徒是否也應除下口罩？